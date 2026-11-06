Los estudiantes de educación básica de México tendrán 15 días de vacaciones durante el receso de invierno del ciclo escolar 2026-2027.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó en su calendario oficial que el periodo vacacional comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirá el martes 5 de enero de 2027.
De acuerdo con la programación oficial, las actividades escolares se retomarán el jueves 7 de enero de 2027, después del descanso de fin de año.
¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno de la SEP?
El calendario escolar 2026-2027 establece que el último periodo de clases antes de las vacaciones de invierno terminará el viernes 18 de diciembre de 2026. A partir del lunes 21, los alumnos comenzarán el receso escolar, que se extenderá hasta el martes 5 de enero.
La SEP contempla este descanso para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de planteles públicos como privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.
El calendario tiene aplicación nacional y forma parte de los 185 días efectivos de clase establecidos para el ciclo lectivo.
¿Qué día regresan a clases los estudiantes en enero de 2027?
El regreso a las aulas está programado para el jueves 7 de enero de 2027. Antes de esa fecha, el calendario también contempla el miércoles 6 de enero como suspensión de labores docentes.
Las fechas principales del receso de invierno quedan organizadas de la siguiente manera:
- Lunes 21 de diciembre de 2026: inicio de las vacaciones escolares.
- Martes 5 de enero de 2027: último día del receso de invierno.
- Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.
- Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases de preescolar, primaria y secundaria.
De esta manera, las familias podrán organizar sus actividades durante las vacaciones de fin de año y conocer con anticipación cuándo deberán regresar los estudiantes a las escuelas.