El receso va del 21 de diciembre al 5 de enero; el 6 de enero es suspensión de labores docentes y el regreso a clases está fijado para el jueves 7.

Los estudiantes de educación básica de México tendrán 15 días de vacaciones durante el receso de invierno del ciclo escolar 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó en su calendario oficial que el periodo vacacional comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirá el martes 5 de enero de 2027.

De acuerdo con la programación oficial, las actividades escolares se retomarán el jueves 7 de enero de 2027, después del descanso de fin de año.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno de la SEP?

El calendario escolar 2026-2027 establece que el último periodo de clases antes de las vacaciones de invierno terminará el viernes 18 de diciembre de 2026. A partir del lunes 21, los alumnos comenzarán el receso escolar, que se extenderá hasta el martes 5 de enero.

La SEP contempla este descanso para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de planteles públicos como privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.

El calendario tiene aplicación nacional y forma parte de los 185 días efectivos de clase establecidos para el ciclo lectivo.

La medida aplica a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de las 32 entidades del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué día regresan a clases los estudiantes en enero de 2027?

El regreso a las aulas está programado para el jueves 7 de enero de 2027. Antes de esa fecha, el calendario también contempla el miércoles 6 de enero como suspensión de labores docentes .

Las fechas principales del receso de invierno quedan organizadas de la siguiente manera:

Lunes 21 de diciembre de 2026: inicio de las vacaciones escolares.

Martes 5 de enero de 2027: último día del receso de invierno.

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases de preescolar, primaria y secundaria.

De esta manera, las familias podrán organizar sus actividades durante las vacaciones de fin de año y conocer con anticipación cuándo deberán regresar los estudiantes a las escuelas.