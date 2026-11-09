La suspensión del lunes 16 de noviembre aparece en el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el lunes 16 de noviembre de 2026 no habrá clases en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. La fecha forma parte de las jornadas de suspensión de labores docentes contempladas para el ciclo escolar.

El calendario fue establecido mediante el Acuerdo número 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contempla 185 días de clases para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Con esta suspensión, los estudiantes tendrán un fin de semana largo de cuatro días, debido a que tampoco habrá actividades escolares el viernes 13 de noviembre.

Atención: por qué no habrá clases el lunes 16 de noviembre

La suspensión del lunes 16 de noviembre aparece directamente en el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. En la versión publicada por el DOF, la fecha está identificada dentro de las jornadas de suspensión de labores docentes.

La fecha corresponde a la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuya celebración oficial se recorre al tercer lunes de noviembre.

Por lo tanto, los alumnos de educación básica no deberán acudir a clases ese día. La disposición aplica para las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Los alumnos de educación básica no deberán acudir a clases el lunes 16 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo queda el fin de semana largo de noviembre

De acuerdo con el calendario escolar y las actividades administrativas previstas para ese periodo, el descanso para los alumnos quedará organizado de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: no habrá clases por el registro de calificaciones y la descarga administrativa de los docentes.

Sábado 14 de noviembre: fin de semana.

Domingo 15 de noviembre: fin de semana.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Tampoco habrá clases el viernes 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre tampoco habrá clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Durante esa jornada, los docentes realizarán actividades relacionadas con el primer registro de calificaciones del ciclo escolar y la descarga administrativa.

Esto significa que, aunque los estudiantes tendrán el día libre, los docentes sí deberán cumplir con actividades escolares y administrativas correspondientes al calendario del ciclo 2026-2027.