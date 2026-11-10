CFECapital, administrador del vehículo financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), alista una oferta subsecuente global de Fibra CFE en México y EE.UU.

En esta noticia Fibra CFE busca financiar expansión eléctrica de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó el proceso para realizar una nueva colocación bursátil de Fibra CFE, con la que busca captar recursos de inversionistas nacionales e internacionales para financiar la expansión de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

CFECapital, administrador de la CFE Fibra E, informó este 10 de noviembre que inició reuniones con inversionistas para llevar a cabo, en los próximos días, una oferta pública subsecuente global de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs).

La oferta contempla una emisión base de aproximadamente 451 millones de certificados, con una opción de colocación adicional de hasta 30% y otra de sobreasignación de hasta 15%. El monto definitivo y el precio de colocación se determinarán una vez concluido el proceso, de acuerdo con un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación considera un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y otro internacional dirigido a inversionistas institucionales bajo la Regla 144A y la Regulación S.

Uno de los participantes potenciales es la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, que evalúa adquirir hasta u$s80 millones en certificados de la Fibra CFE.

En agosto pasado, CFECapital publicó el prospecto de colocación donde informó que alistaba la oferta subsecuente en México y EE.UU., misma que fue anunciada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Fibra CFE busca financiar expansión eléctrica de la CFE

Los recursos netos de la oferta se destinarán a adquirir derechos fideicomisarios adicionales en el Fideicomiso Promovido, cuya titularidad actualmente corresponde a la CFE. Con ello, la Fibra E incrementará su participación actual de 9.51%, aunque el porcentaje final dependerá del capital obtenido.

La operación se enmarca en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que contempla inversiones por aproximadamente US$30,000 millones para el sector energético.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la Fibra CFE podría contribuir con alrededor de u$s13,800 millones, equivalentes a 46% de ese programa de inversión.

El mismo documento contempla la participación del vehículo financiero en 58 proyectos y 311 obras de infraestructura, entre ellas 114 líneas de transmisión con aproximadamente 1,459 kilómetros de extensión y 197 subestaciones.

La Fibra CFE debutó en 2018, cuando recaudó cerca de MXN$16,400 millones.

Para la nueva colocación, BofA Securities, Citi y Santander fungirán como coordinadores globales. En México participarán también Actinver, BBVA y Goldman Sachs México como intermediarios colocadores, mientras que BNP Paribas y Goldman Sachs participarán en el componente internacional.