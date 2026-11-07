A las vacaciones de preescolar, primaria y secundaria se suma un día más por suspensión de labores docentes.

La Secretaría de Educación Pública, SEP, fijó en los calendarios escolares para el 2026 - 2027 los ciclos de vacaciones para estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria y para educación normal.

Tanto los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria como de la educación normal tendrán sus vacaciones escolares de invierno del 21 de diciembre; sin embargo, el primer grupo retoma clases el 7 de enero y el segundo el 6 de enero.

Las vacaciones de invierno aplican para las 32 entidades federativas. SEP Baja California Sur

Alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria contarán con un día más de vacaciones en relación a la educación normal

El calendario escolar para la educación preescolar, primaria y secundaria estableció 185 días de estudio vigente para las escuelas públicas, particulares incorporadas al Sistema Nacional de México, dicho esto, a los 10 días de receso escolar se le suma a este grupo el 6 de enero ya que habrá suspensión de labores docentes, por lo tanto su vuelta a las aulas es el jueves 7 de enero.

En el caso de los alumnos de educación normal, es decir, aquellos que se forman para ser maestras y maestros, sus vacaciones terminan el martes 5 de enero retomando clases el 6 de enero.

El calendario establece dos periodos de receso escolar en todo el ciclo escolar. Gobierno de México

Segundo receso escolar: vacaciones de primavera

El segundo receso escolar de los estudiantes será del 22 de marzo al 3 de abril del 2027, completando así el segundo periodo de vacaciones de todo su año escolar.

Así lo estableció la SEP en su comunicado emitido en julio de este año cuando se anunció el ingreso a clases el 31 de agosto.

“El calendario establece dos periodos de receso escolar. El primero comprenderá del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudando las clases el 7 de enero. El segundo será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027”, así lo detalló la SEP en su comunicado.