Cada 4 años al mes de febrero se le suma un día quedando el mes con 29 días.

Empecemos por lo básico, ¿sabes por qué existe un año con 366 días? Bueno, resulta que el año bisiesto existe porque la Tierra tarda unos 365 días y 6 horas en dar la vuelta al Sol, y para sincronizar el calendario que usamos en la actualidad y evitar un desfase con las estaciones, se suman esas horas sobrantes añadiendo un día cada cuatro años.

De esta forma, cada cuatro años se le añade un día a febrero, el mes más corto entre los doce meses del año, para que quede en 29 días. A ese año se le llama bisiesto. Este evento sucedió en 2024, concretamente el jueves 29 de febrero.

Desde 1582 se implementó el calendario gregoriano y se respetó el día bisiestro que Julio César había agregado en el calendrio juliano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo será el próximo año bisiesto?

Dado que este evento sucede cada cuatro años y que el más reciente fue en 2024, el próximo año bisiesto será en el 2028. El 29 de febrero de 2028 caerá en martes.

Lo curioso de esto es que no todos los países reconocen al calendario gregoriano como el calendario que rige sus días. Recordemos que fue el romano Julio César quien, en el año 45 a. C., introdujo el año bisiesto en el calendario juliano, y que fue por la Iglesia católica, en 1582, cuando el Papa Gregorio XIII estableció el calendario gregoriano, que es el que hoy en día se usa. Esto explica por qué países con otras miradas religiosas y culturales, como Etiopía, Irán, Afganistán o Nepal, no lo usan y, por lo tanto, sus calendarios no incluyen el día bisiesto tal como lo conocemos de este lado del mundo.

El martes 29 de febrero del 2028 marca el años bisiesto. Shutterstock

¿Qué fecha de cumpleaños va en el acta de nacimiento de quienes nacen el 29 de febrero en México?

En México, las autoridades del Registro Civil están legalmente obligadas a registrar el 29 de febrero en el acta de nacimiento de las personas nacidas en esa fecha, debido al principio de fe pública y a la veracidad del hecho.

El Artículo 58 del Código Civil Federal establece explícitamente que el acta de nacimiento debe contener “el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan…”, sin dar margen a modificaciones o alteraciones de la fecha real del alumbramiento por parte del oficial del Registro Civil.

Las actas de quienes nacen un 29 de febrero en México respetan la hora y fecha. Oficialmente cumplen años cada 4 años. Registro Civil BCS

Esta disposición jurídica se sustenta fehacientemente en el certificado médico de nacimiento, emitido conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, referente al Sistema de Información en Salud, la cual obliga a asentar con precisión y exactitud el día y la hora del parto.

Por ello, el Registro Nacional de Población (RENAPO) y las direcciones del Registro Civil en las entidades federativas procesan e imprimen la fecha del 29 de febrero de manera oficial en el acta, tanto física como digital, y en la Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Y el cumpleaños se celebra cada cuatro años? Esto ya excede la ley y cada persona podrá celebrar su cumpleaños el 28 de febrero o el 1 de marzo, pero su documento dirá oficialmente que nació el 29 de febrero.