Carlos Slim propuso una reforma al sistema de pensiones de México para cambiar la edad de retiro y el presupuesto de los apoyos sociales.

Carlos Slim, el hombre más rico de México, fijó una postura hace ya un tiempo respecto a los programas sociales que ofrece el Gobierno. Con esta afirmación, puso en discusión la efectividad de las políticas públicas del país.

El magnate puso el foco en la creación de puestos de trabajo, la inversión y el desarrollo de actividades productivas como herramientas fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población. Desde esta mirada, las ayudas económicas del Estado no deberían ser el único recurso para enfrentar la pobreza , sino que tendrían que acompañarse de oportunidades laborales que permitan a las personas alcanzar una mayor autonomía económica.

Desde la perspectiva de Slim, combatir la pobreza exige promover el empleo formal, fomentar la inversión tanto pública como privada y aumentar la productividad. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

La discusión también alcanza al ámbito empresarial y académico, donde se plantea la importancia de combinar políticas que promuevan la productividad y la inversión con medidas de protección social. Entre los desafíos aparecen:

Fortalecimiento de las pequeñas empresas

Generación de puestos de trabajo de calidad

Cuidado de las finanzas públicas

La postura de Carlos Slim sobre los subsidios del Gobierno

Carlos Slim señaló que la generación de puestos de trabajo es la principal herramienta para combatir la pobreza. En su opinión, este problema no se resuelve mediante la caridad ni depende exclusivamente de los subsidios del Gobierno.

Durante su participación en el Foro de la Democracia Latinoamericana, realizado en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, Slim reconoció que estaría dispuesto a entregar dinero para ayudar a la población si eso fuera suficiente . Incluso aseguró que, si bastara con eso, él estaría dispuesto a hacerlo “con todo gusto”. No obstante, remarcó que una solución duradera requiere:

Generar puestos de trabajo Invertir en infraestructura Mejorar la educación y los servicios de salud Aumentar la productividad para que las personas puedan obtener ingresos de manera sostenida

“La única forma que yo veo para que la población salga de la pobreza no es con caridad, ni con políticas públicas sociales de bienestar, sino con empleo” , insistió durante el evento.

Con ello, el empresario no proponía suprimir los programas de asistencia social, sino que advertía que las ayudas económicas, de manera aislada, no alcanzan para resolver un problema estructural como la pobreza.

El debate sobre las políticas públicas de México

Quienes coinciden con la postura de Carlos Slim argumentan que los subsidios pueden ofrecer una respuesta ante necesidades urgentes, pero no siempre constituyen una solución duradera. Por eso, consideran prioritario impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, fomentar el empleo formal y generar condiciones que faciliten el acceso de más personas al mercado laboral.

Bajo este enfoque, las políticas públicas deberían orientarse a ampliar las oportunidades de trabajo y reducir la dependencia de las ayudas estatales a largo plazo.

No obstante, la propuesta también despierta cuestionamientos. Advierten que conseguir un empleo no siempre alcanza para superar la pobreza, sobre todo en países donde persisten:

Informalidad laboral

Bajos salarios

Brechas sociales

Además, señalan que determinados grupos, como niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades o discapacidades, enfrentan dificultades particulares para incorporarse al mercado de trabajo. En esos casos, la protección social resulta indispensable para garantizar condiciones de vida dignas.