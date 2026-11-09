La resolución se aprobó por unanimidad de cuatro votos el 26 de marzo de 2025, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la pena de cinco años de prisión para los militares que cometan el delito de insubordinación, cuando falten al respeto a un superior durante la realización de actos de servicio.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte, organismo que no existe desde 2025, determinó que esta sanción a los militares no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas establecido en la Constitución.

En su comunicado No. 200/2025, publicado el 1 de agosto de 2025, el máximo tribunal explicó que la condena es acorde con la gravedad de la conducta y la disciplina que debe prevalecer en las Fuerzas Armadas. En palabras de la Corte, la sanción de cinco años “es una pena proporcional aplicable para sancionar una falta de respeto durante el servicio castrense”.

La SCJN resolvió el amparo directo en revisión 4788/2024, promovido por un soldado que cuestionó la constitucionalidad de la pena de cinco años de prisión. SCJN

La Corte se pronunció: “La pena es proporcional”

La resolución derivó del amparo directo en revisión 4788/2024, promovido por un soldado que había sido condenado por insubordinación militar. El integrante de las Fuerzas Armadas cuestionó la constitucionalidad de la pena, al considerar que cinco años de prisión eran desproporcionados frente a la conducta cometida.

La resolución fue aprobada por unanimidad de cuatro votos el 26 de marzo de 2025, con la ministra Ana Margarita Ríos Farjat como ponente del asunto. DEFENSA

El asunto llegó a la Primera Sala después de que un Tribunal Colegiado de Circuito negara la protección constitucional solicitada. Al revisar el caso, las ministras y los ministros compararon la sanción con las distintas penas contempladas en el Código de Justicia Militar para las diferentes modalidades del delito y concluyeron que era constitucional. La Corte sostuvo que “la pena es proporcional aplicable para sancionar una falta de respeto durante el servicio castrense”.

Los que establece la SCJN sobre la disciplina militar

La Primera Sala determinó que la sanción de cinco años de prisión protege un bien jurídico fundamental para las Fuerzas Armadas: la disciplina militar. Este principio comprende la obediencia, el respeto y la subordinación entre los integrantes de las instituciones castrenses, particularmente durante el cumplimiento de sus funciones.

Al respecto, el comunicado señala que la disciplina militar “exige obediencia, respeto y subordinación y que constituye el eje central de la formación castrense”. Por ello, el máximo tribunal consideró que la pena guarda relación con la gravedad de la conducta y no representa un castigo excesivo.

El caso llegó a la Suprema Corte después de que un Tribunal Colegiado de Circuito negara el amparo solicitado por el militar condenado por insubordinación. DEFENSA

La resolución se aprobó por unanimidad de cuatro votos el 26 de marzo de 2025, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Posteriormente, la Primera Sala aprobó la jurisprudencia 114/2025 (11a.), de aplicación obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país.

Esto significa que los tribunales deberán tomar en cuenta este criterio al resolver asuntos relacionados con la proporcionalidad de esta sanción por insubordinación militar.