Para el ciclo lectivo 2026-2027, la SEP estableció un calendario de 185 días de clases para los alumnos de educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria.

Noviembre contará con distintas fechas de descanso, tanto para estudiantes como para trabajadores. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece varias suspensiones de clases durante el mes, mientras que la legislación laboral contempla un único día de descanso obligatorio.

En el caso de los trabajadores, la fecha establecida por la Ley Federal del Trabajo (LFT) será el lunes 16 de noviembre, cuando se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.

El calendario escolar de la SEP contempla tres suspensiones de clases durante noviembre.

A continuación, las fechas más importantes para planificar las actividades durante el penúltimo mes del año.

Suspension de clases el lunes 16 de noviembre

A mediados de noviembre tendrá lugar el segundo puente escolar del mes. Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre, el descanso se trasladará al lunes 16.

De acuerdo con el calendario de la SEP, ese día tampoco habrá actividades docentes. Al sumarse al sábado 14 y al domingo 15, los estudiantes tendrán tres jornadas consecutivas de descanso, del 14 al 16 de noviembre.

La fecha también está contemplada como día de descanso obligatorio para los trabajadores. El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que el tercer lunes de noviembre debe destinarse a la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

Durante ese fin de semana largo, quienes no tengan que trabajar podrán organizar reuniones familiares, actividades recreativas o viajes breves.

¿El lunes 16 de noviembre se paga doble o triple si trabajas?

Quienes deban presentarse a trabajar el lunes 16 de noviembre tienen derecho a recibir un pago adicional, debido a que se trata de una jornada de descanso obligatorio.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala que las personas que presten sus servicios durante un día festivo deben cobrar su salario diario habitual más el doble por el trabajo realizado. Esto significa que el pago total equivale al triple de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si un trabajador gana 300 pesos al día y cumple con su jornada el 16 de noviembre, deberá recibir 900 pesos por ese día, incluidos su salario ordinario y los dos salarios adicionales.

Esta disposición corresponde al descanso obligatorio del lunes 16 y no se extiende automáticamente a los fines de semana ni a las suspensiones de clases. Ante cualquier consulta sobre la remuneración, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuándo será el primer puente escolar de noviembre de 2026?

El primer fin de semana largo para los estudiantes comenzará el viernes 30 de octubre, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). El periodo continuará durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, y se extenderá hasta el lunes 2, cuando se suspenderán las actividades docentes por el Día de Muertos.

Así, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán cuatro días seguidos sin clases, desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.