SCJN indicó que establecer un período definido para ejercer esta acción permite evitar que la filiación permanezca en duda de manera indefinida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional el plazo de 60 días establecido en el Código Civil de Chiapas para iniciar una acción de desconocimiento de paternidad. El máximo tribunal consideró que este límite temporal permite proteger el derecho a la identidad de niños y adolescentes, además de brindar certeza jurídica sobre los vínculos familiares.

Durante una sesión del Pleno, los ministros resolvieron que el artículo 326 del Código Civil de Chiapas se ajusta a la Constitución . La disposición establece que el plazo para impugnar la paternidad comienza a partir del nacimiento del menor, si el presunto padre estuvo presente; desde su llegada al lugar, cuando se encontraba ausente, o desde el momento en que descubre que el nacimiento le fue ocultado.

La ausencia de una relación biológica no implica automáticamente que deba eliminarse una filiación legal cuando ya vencieron los plazos establecidos por la legislación.

La Suprema Corte explicó que la certeza sobre los vínculos familiares es fundamental, ya que de ella se desprenden derechos relacionados con la alimentación, la herencia, el cuidado, la convivencia y la pertenencia al entorno paterno.

¿Qué dice el Artículo 326 del Código Civil de Chiapas?

“En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es hijo de su matrimonio, deberá deducir su acción dentro de sesenta días, contados desde el nacimiento si está presente; desde el día en que llegó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento” , dice el artículo.

La controversia llegó a la Suprema Corte después de que un hombre promoviera un juicio para desconocer la paternidad de un niño que había nacido durante una relación de concubinato y que estaba registrado legalmente como su hijo.

El hombre presentó una prueba genética que descartaba la existencia de un vínculo biológico y, con base en ese resultado, solicitó modificar el acta de nacimiento del menor y eliminar la filiación que los unía.

Sin embargo, la madre, quien representó al niño durante el proceso judicial, sostuvo que el plazo previsto por la legislación para iniciar esa acción ya había concluido. La SCJN coincidió con este argumento y determinó que obtener posteriormente un estudio genético no habilita la posibilidad de cuestionar la paternidad sin límite de tiempo.

Los ministros advirtieron que permitir que el plazo comenzara a correr únicamente cuando el adulto decidiera investigar sus dudas o realizarse una prueba de ADN dejaría a niños y adolescentes expuestos a una situación de incertidumbre permanente.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que el derecho a la identidad no depende exclusivamente de la información genética , sino que también comprende la historia familiar y social en la que se desarrolla una persona, así como los vínculos afectivos que contribuyen a construir su identidad.

La Suprema Corte reconoce el derecho de niños y adolescentes a conocer su origen biológico

En otra resolución, emitida el pasado 20 de enero, la SCJN determinó que las personas menores de 18 años tienen derecho a conocer la identidad de su padre biológico , incluso cuando legalmente tengan reconocida la paternidad de otra persona.

El tribunal estableció que esta información debe comunicarse mediante medidas que protejan:

Salud mental Estabilidad emocional Entorno familiar de niños y adolescentes

El caso se originó a partir de la situación de un adolescente que había sido registrado y criado desde su nacimiento por la pareja de su madre biológica, a quien reconocía como su padre. Sin embargo, otro hombre reclamaba el reconocimiento de su vínculo biológico.

Ante esta situación, las autoridades consideraron que el derecho a la identidad también contempla la posibilidad de conocer si existen diferencias entre la filiación legal y los antecedentes genéticos. Asimismo, señaló que este conocimiento no puede quedar sujeto exclusivamente a la voluntad de los adultos ni postergarse indefinidamente bajo el argumento de proteger al menor.

Un juez deberá establecer cómo y cuándo comunicar la información sobre el origen biológico

Durante las primeras instancias judiciales, se había determinado conservar la filiación con el padre de crianza y dejar en manos de ese adulto la decisión sobre el momento y la manera de informar al adolescente acerca de su origen biológico. Incluso se contemplaba la posibilidad de aplazar esa comunicación hasta antes de que cumpliera 18 años.