El SMN prevé la caída de 75 mm de agua en algunas zonas de México.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante los próximos días se espera un nuevo descenso de las temperaturas en distintas regiones de México. Algunas entidades podrían registrar condiciones de frío extremo, con valores mínimos de hasta -5 grados en las zonas de mayor altitud.

Además de las bajas temperaturas, el organismo anticipa lluvias, intervalos de chubascos y formación de bancos de niebla en diferentes puntos del territorio nacional. L as mismas se prevén en un lapso de 72 horas, del lunes 9 al miércoles 11 de noviembre.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá un ambiente más fresco en las regiones del norte y noreste. Fuente: EFE Toni Albir

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y seguir las medidas de prevención para evitar inconvenientes.

¿Qué estados tendrán lluvias y frío este lunes 9 de noviembre?

Para el lunes, una circulación ciclónica en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en el norte y noroeste del país.

A su vez, el frente frío 4 interactuará con un canal de baja presión ubicado en el oeste del golfo de México. Estos sistemas, junto con la entrada de humedad del océano Pacífico, provocarán precipitaciones de distinta intensidad en:

Noreste

Oriente

Occidente

Centro

Sur

Sureste

También se esperan lluvias en el Valle de México y la península de Yucatán.

El pronóstico para esta jornada contempla:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (norte, centro y este), Tamaulipas (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Tlaxcala.

Vientos del norte de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h: costa de Tamaulipas y el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del clima para el martes 10 de noviembre

Para el martes, el frente frío 4 continuará sobre el oriente de México y provocará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Veracruz. También se esperan precipitaciones y chubascos en distintas zonas del noreste, oriente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México.

Mientras tanto, la masa de aire frío relacionada con este sistema comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un incremento gradual de las temperaturas en las regiones del norte y noreste.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas y diversas entidades del occidente y sur. La península de Yucatán también estará bajo estas condiciones.

Para el martes se prevén las siguientes condiciones:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte y sur) y Veracruz (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde habrá lluvias y temperaturas bajo cero este miércoles 11 de noviembre?

Para el miércoles, la presencia de vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con los efectos del frente frío 4, generará precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del territorio mexicano.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, mientras que Querétaro e Hidalgo podrían registrar precipitaciones fuertes. También habrá intervalos de chubascos en regiones del noroeste, norte, noreste, occidente, oriente, centro y sureste, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada son:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (norte) e Hidalgo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para mantenerse actualizado, se sugiere seguir los canales oficiales de comunicación del SMN en México.