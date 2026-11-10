La reflexión de Carlos Slim durante el Día del Ingeniero 2025, cuando habló sobre inversión, empleo y desarrollo económico.

Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos de México, dejó en 2025 una reflexión sobre el camino que, a su juicio, debe seguir el país para impulsar su desarrollo económico .

Durante la celebración del Día del Ingeniero, organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), defendió la inversión como una herramienta para generar empleos, mejorar los ingresos de la población y combatir la pobreza.

“ Lo óptimo para México es invertir mucho, generar empleos, impulsar el crecimiento y el desarrollo , y que aumenten los ingresos de la población . No solo dando dinero, sino capacitando a la gente para generar bienestar”, afirmó el empresario, quien también destacó la importancia de involucrar al sector privado en este proceso.

¿Por qué Carlos Slim consideró necesaria una mayor inversión en México?

En aquella ocasión, Slim sostuvo que el Estado no cuenta con recursos suficientes para impulsar por sí solo el desarrollo económico, por lo que consideró fundamental sumar capital privado y ampliar los proyectos de infraestructura.

El empresario mexicano defendió la inversión privada como una vía para combatir la pobreza y fortalecer el desarrollo económico. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

“Con una inversión del 20 o 22 por ciento del PIB no vamos a llegar a ningún lado. Se necesita invertir más para lograr desarrollo, crecimiento y empleo. Ahí es donde entra la iniciativa privada”, subrayó.

El empresario también hizo un llamado a los inversionistas para participar en proyectos que contribuyan a reducir el rezago en infraestructura y fortalecer la economía nacional.

Entre las alternativas que mencionó se encuentran las carreteras concesionadas, además de otros proyectos que pueden financiarse con recursos de la banca privada, colocaciones públicas y las Siefores.

¿Qué dijo Slim sobre el papel de los empresarios en el desarrollo?

En su intervención, el empresario insistió en que la inversión privada debe tener una mayor participación en el crecimiento económico de México. También señaló que existen recursos para financiar proyectos y que es necesario mantener el impulso a estas iniciativas.

“El gobierno está consciente de que debe haber inversión privada, y además no tiene dinero para invertir, por eso no veo ningún obstáculo. Pero también hay que insistir”, señaló por entoneces.