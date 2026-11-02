El ciclo escolar 2026-2027 tendrá una duración de 185 días para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) que imparten preescolar, primaria y secundaria.

En el marco del ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las autoridades confirmaron que habrá varios días sin clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundario. Uno de los motivos es la jornada de Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que es conveniente prestar atención al calendario.

En detalle, durante noviembre habrá tres fechas en las que no habrá clases para alumnos de educación básica. Además, está contemplado el día de descanso obligatorio para los trabajadores de México, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En el calendario escolar 2026-2027 de la SEP están contempladas ocho sesiones ordinarias del CTE.

¿Qué días de noviembre no habrá clases?

Según el calendario oficial de la SEP, noviembre será uno de los meses con más días de suspensión de actividades escolares para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El primer descanso estará vinculado con el Día de Muertos. El periodo comenzó el viernes 29 de octubre, debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que participaron docentes y directivos, y se extenderá hasta este lunes 2 de noviembre.

Posteriormente, los estudiantes tendrán otro fin de semana largo con motivo del Día de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha conmemorativa es el 20 de noviembre, el descanso oficial se trasladará al lunes 16, por lo que los alumnos disfrutarán de tres días consecutivos sin actividades escolares.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre tampoco habrá clases , ya que se llevará a cabo una nueva sesión de la Junta de Consejo Técnico Escolar, programada para el último viernes de cada mes.

Por lo tanto, las fechas sin clases durante noviembre serán:

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Lunes 16 de noviembre: descanso por el Día de la Revolución Mexicana, conmemoración del 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: Junta de Consejo Técnico Escolar.

Detalles sobre el CTE en México

En el sitio web de la SEP se encuentra disponible el Itinerario del Consejo Técnico Escolar, material dirigido a las escuelas públicas de educación básica. La dependencia señala que estos recursos están diseñados para utilizarse a partir de la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Los contenidos están divididos de acuerdo con los distintos niveles y modalidades educativas:

Educación básica

Educación inicial

Preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas multigrado

Todos forman parte del espacio llamado “Espacio para la reflexión y la transformación de la práctica”.

Los materiales presentan diferentes temas de análisis y, para cada uno, plantean un propósito, actividades que comienzan con una reflexión individual y posteriormente se desarrollan de manera colectiva , además de preguntas destinadas a revisar y analizar las prácticas docentes.

Es importante señalar que no se trata de evaluaciones ni de documentos que los docentes deban entregar. Su objetivo es funcionar como herramientas de trabajo para que los integrantes de cada institución intercambien ideas, reflexionen sobre su labor y establezcan acuerdos.

¿El 2 de noviembre es feriado oficial en México?

Para los estudiantes y docentes de educación básica, el 2 de noviembre está contemplado como día de suspensión de actividades escolares debido a la celebración del Día de Muertos.