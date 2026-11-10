El peso mexicano se depreció frente al dólar este 10 de noviembre, luego de que el dato de inflación en EE.UU. en octubre superó las expectativas del mercado y reavivó las apuestas sobre un posible endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio llegó hasta los MXN$18.7264 por dólar, lo que representó una depreciación de 1.06%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Minutos después, la moneda mexicana moderó parte de sus pérdidas y cotizó en MXN$18.7107 por billete verde. Durante la jornada, el peso registró un mínimo de MXN$18.4303 por dólar.

La presión sobre la divisa mexicana coincidió con un fortalecimiento generalizado del dólar. El índice ponderado de la moneda estadounidense avanzó 0.41%, hasta ubicarse en 102.07 puntos, reflejando el ajuste de expectativas de los inversionistas ante las perspectivas de tasas de interés en EE.UU.

La mañana del martes se dio a conocer que la inflación en estadounidense aumentó 0.4% en octubre respecto al mes previo, por encima del 0.3% que esperaba el consenso de analistas. No obstante, el incremento fue menor al 0.6% registrado en septiembre.

El reporte no incluyó la variación anual de los precios, debido a que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) no publicó información completa de octubre de 2025 como consecuencia del cierre del gobierno estadounidense durante ese periodo. Aun así, los economistas estiman que la inflación anual fue superior a la observada un año antes.

Inflación en EE.UU. modifica apuestas sobre las tasas de la Fed

El dato de inflación en EE.UU. reavivó la especulación sobre un posible incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal, un escenario que podría favorecer al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano.

“La depreciación del peso se debe a la especulación de que la Reserva Federal probablemente subirá su tasa de interés, pues la inflación de octubre superó las expectativas del mercado”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, en un reporte.

De acuerdo con la herramienta de seguimiento de expectativas de la Fed, la probabilidad de que el banco central estadounidense incremente su tasa de interés en 25 puntos base durante diciembre se elevó a 85.3%.

Peso mexicano frente a percepción de Trump

En paralelo, la percepción de riesgo asociada a un posible escalamiento del conflicto en Medio Oriente comenzó a moderarse. Según Siller, el resultado de las elecciones intermedias en EE.UU, que favoreció al Partido Demócrata en el Congreso, también modificó las expectativas del mercado sobre el margen de maniobra de la administración del presidente Donald Trump.

La economista señaló que el resultado electoral podría debilitar la capacidad política del mandatario para impulsar su agenda, particularmente en materia de política exterior y el conflicto en Medio Oriente.

“Se espera que aumente la presión por parte de republicanos y demócratas tras el resultado de las elecciones intermedias”, mencionó.

Pese a las presiones recientes, el peso mexicano acumula una depreciación de 3.78% frente al dólar en lo que va del año. Además, la moneda registra una caída de 10.3% respecto a su nivel mínimo de 2026, de MXN$16.8864 por dólar.