El frente frío número 30 afectará al noreste de México a partir de este viernes 23 de enero y, en los días siguientes, avanzará sobre el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Así lo informaron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con los reportes oficiales, el nuevo frente frío provocará un evento de Norte prolongado y de gran intensidad, oleaje elevado en las costas y un descenso notable de las temperaturas en amplias zonas del país.

La Conagua detalló que la masa de aire ártico asociada al fenómeno provocará heladas en regiones del noreste, oriente y centro del país, así como en zonas montañosas del sureste.

¿En qué zonas podrá nevar este fin de semana?

Las autoridades prevén la caída de nieve o aguanieve en áreas de Nuevo León y Coahuila, además de cimas montañosas del centro y oriente. A esto se suma la posibilidad de lluvia en partes de Coahuila, Nuevo León, el noroeste de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las autoridades federales advirtieron que el frente frío 30 tendrá efectos relevantes en distintas entidades, con riesgos derivados de temperaturas extremas, lluvias y vientos fuertes.

Anticipan la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada en el noroeste del país, derivada de la interacción de una vaguada polar, un río atmosférico y las corrientes en chorro.

Se esperan temperaturas mínimas muy bajas, de entre -10 y -5 grados Celsius en zonas serranas de Durango, y de -5 a 0 grados en áreas elevadas como:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

No se descarta la presencia de nieve y aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en zonas altas del centro y oriente del país.

Alerta del SMN por fuertes lluvias en México

Se pronostican lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango; lluvias fuertes en Baja California y Coahuila, y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

El evento de Norte traerá rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en entidades del Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán, mientras que el oleaje podría alcanzar alturas de hasta cuatro metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Recomendaciones para protegerse del frente frío

La Semarnat y la Conagua hicieron un llamado a la población para extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura , con especial atención en niños y personas adultas mayores. Asimismo, recomendaron mantenerse al tanto de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El comunicado también advierte que las lluvias intensas podrían provocar descargas eléctricas, granizo, deslaves, encharcamientos e inundaciones, y que los vientos fuertes representan un riesgo por la posible caída de árboles y anuncios.