El Metro CDMX cambiará las normas de viaje para prevenir accidentes y robos

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) inició una serie de lineamientos que buscan modificar hábitos cotidianos de los usuarios. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) pretende disminuir accidentes y agilizar la circulación en pasillos, andenes y trenes.

Las nuevas disposiciones buscarán que la gente no corra dentro de las estaciones, no se sienten en el suelo y cambien la forma en que se transportan las mochilas. Para las autoridades, estas conductas representan riesgos para la seguridad y la movilidad de todos.

Es oficial: la Línea A del Metro CDMX cambiará su servicio de transporte y modernizará todas las estaciones (foto: archivo).

Recordaron que desplazarse con cuidado es clave para mantener un servicio de transporte más ordenado. En ese sentido, exhortó a los usuarios a caminar con tranquilidad en pasillos, escaleras y andenes para prevenir caídas y empujones.

¿Qué dispuso el Metro CDMX sobre las mochilas?

Uno de los puntos en los que más insistió el STC es en el uso adecuado de mochilas. Aunque es una práctica común llevarlas en la espalda, ahora se recomienda portarlas adelante para facilitar el movimiento dentro de los vagones y reducir accidentes o robos.

El Metro señaló que colocar la mochila en el pecho ayuda a mantener despejados los pasillos y a proteger las pertenencias personales, además de evitar que se obstruya el paso de otros usuarios.

El comunicado del Metro CDMX sobre los asientos en el piso

Otra de las acciones que se busca erradicar es sentarse en el suelo, tanto en los andenes como al interior de los trenes. La dependencia recordó que los pasillos son zonas de tránsito constante y permanecer ahí puede provocar incidentes.

Si bien estas medidas no contemplan multas por el momento, el objetivo es fomentar una cultura de mayor respeto y orden dentro de un sistema que transporta diariamente a más de cuatro millones de personas.