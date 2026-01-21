En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila el ingreso de un nuevo frente frío en horas de la tarde del miércoles 21 de enero, que afectará con una caída de las temperaturas a distintos estados del país.
En este contexto, a partir del jueves se prevé la aparición de bancos de niebla que podrían afectar la circulación de coches.
Por otro lado, se vaticina la llegada de tormentas a distintas entidades del territorio azteca que podrían impactar con lluvias intensas y posible caída de granizo.
Se avecina un nuevo frente frío: dónde bajan las temperaturas
Durante la tarde del miércoles 21 de enero, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México ocasionando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.
Por esta razón, continuará el ambiente frío a muy frío durante la tarde y la noche de la jornada, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos
Alerta por lluvias intensas: qué regiones estarán afectadas
Para hoy, el SMN prevé que una vaguada en altura cruce el noreste y centro del país, interaccione con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica y origine lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano. Además, se prevé posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.
Por otro lado, un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, se asociará al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y generará las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos en dichas regiones.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Colima
- Nayarit
- Jalisco
- Tabasco.