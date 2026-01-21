El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila el ingreso de un nuevo frente frío en horas de la tarde del miércoles 21 de enero, que afectará con una caída de las temperaturas a distintos estados del país.

En este contexto, a partir del jueves se prevé la aparición de bancos de niebla que podrían afectar la circulación de coches.

Por otro lado, se vaticina la llegada de tormentas a distintas entidades del territorio azteca que podrían impactar con lluvias intensas y posible caída de granizo.

Se avecina un nuevo frente frío: dónde bajan las temperaturas

Durante la tarde del miércoles 21 de enero, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México ocasionando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.

Por esta razón, continuará el ambiente frío a muy frío durante la tarde y la noche de la jornada, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Alerta por lluvias intensas: qué regiones estarán afectadas

Para hoy, el SMN prevé que una vaguada en altura cruce el noreste y centro del país, interaccione con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica y origine lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano. Además, se prevé posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

Por otro lado, un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, se asociará al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y generará las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos en dichas regiones.

El pronóstico de precipitación acumuladas hasta el 25 de enero. (Foto: Archivo)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)