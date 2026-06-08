Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueño de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, informó que alcanzó un acuerdo para una inversión estratégica de capital por parte de QED Investors, fondo de capital de riesgo enfocado en fintech, en su negocio de crédito.

A través de un comunicado, la empresa regiomontana dijo que QED es un “socio altamente complementario” ya que no solo aportará su experiencia en crédito, sino también en gestión de riesgo, desarrollo de producto y escalamiento organizacional.

La llegada del fondo estadounidense se da en paralelo al desarrollo de la siguiente etapa de desarrollo del negocio de crédito de Femsa. El nuevo socio de Femsa es un fondo global de capital de riesgo especializado en tecnología financiera (fintech), con más de 250 compañías en su portafolio y alrededor de 4 mil millones de dólares en activos bajo gestión.

“QED aporta una trayectoria comprobada, apoyando la creación y escalamiento de empresas fintech en múltiples mercados, y es reconocida por su involucramiento activo liderado por operadores”, se lee en el documento.

De acuerdo con FEMSA, el negocio de crédito es un componente clave de su plataforma digital, complementando su oferta de pagos y programas de lealtad. La compañía considera que su amplia base de clientes, la frecuencia de interacción con consumidores, el volumen de datos transaccionales y la confianza de sus marcas le permiten construir soluciones de crédito relevantes para segmentos actualmente desatendidos.

La empresa subrayó que el desarrollo de un negocio de crédito exitoso requiere capacidades especializadas y una administración prudente del riesgo, por lo que la incorporación de QED busca fortalecer esa dimensión operativa y estratégica.

FEMSA indicó que conservará una participación mayoritaria en el negocio de crédito, mientras que la inversión de QED establecerá un marco para avanzar mediante hitos definidos y con un enfoque controlado de inversión y riesgo.

Las acciones de FEMSA, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedieron 0.35% en las primeras operaciones de la jornada del lunes, cotizaban en 214.03 pesos por unidad (Ciudad de México 8:58 horas).