El banco digital Revolut alcanzó 500,000 cuentahabientes en México a seis meses de haber iniciado operaciones en el país, un hito que la firma considera una referencia para su expansión en otros mercados.

La entidad de origen británico señaló que el crecimiento registrado en México servirá como modelo para futuras aperturas internacionales, particularmente en América Latina.

“México ha proporcionado el modelo de cómo Revolut puede escalar sus operaciones bancarias a nivel mundial”, dijo Juan Guerra, director general de Revolut México, en un comunicado.

La compañía se abrió paso en el mercado mexicano tras obtener una licencia bancaria y comenzar operaciones como banco digital, un proceso que la colocó rápidamente en competencia con otros jugadores del sector.

Al cierre de abril, Revolut reportó activos por MXN$7,727 millones, por encima de los MXN$6,032 millones registrados por Ualá, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La diferencia entre ambas instituciones se reduce al observar la captación. Revolut reportó depósitos por MXN$5,098 millones al cierre del mismo periodo, apenas por encima de los MXN$5,014 millones de Ualá, lo que refleja una competencia cada vez más cerrada entre los bancos digitales que operan en el país.

Mientras que otros bancos digitales como Plata reportó MXN$24,264 millones en activos, muy cerca de Openbank, de Santander, mostró un total de MXN$24,833 millones en el periodo referido.

Guerra atribuyó el crecimiento a la confianza de los usuarios en el modelo de negocio de la compañía y a la demanda por servicios financieros digitales con capacidades internacionales.

El avance de Revolut ocurre en paralelo a un aumento de las inversiones destinadas a fortalecer su operación local. En mayo, la firma anunció una inyección de capital por MXN$64 millones, con lo que la inversión acumulada en México ascendió a MXN$167 millones.

La empresa indicó que continuará desplegando en el mercado mexicano las principales funcionalidades de su plataforma global, apoyándose en su infraestructura tecnológica para ampliar su oferta de servicios financieros.