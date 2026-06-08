Costco convirtió en tendencia en redes sociales luego de que la cadena mayorista confirmará que cerrará la totalidad de sus tiendas en Estados Unidos durante los primeros días de julio de 2026.

La noticia generó inquietud entre miles de consumidores mexicanos, quienes de inmediato se preguntaron si las sucursales del país también bajarán sus cortinas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes de hacer tu próxima visita.

¿Por qué Costco cerrará sus tiendas en Estados Unidos en julio?

La razón detrás de este cierre masivo no es una crisis ni una reestructuración empresarial: se trata de una pausa obligada por el Día de la Independencia de Estados Unidos. S

egún información publicada en el sitio oficial de Costco Wholesale, todas sus 627 sucursales en territorio norteamericano permanecerán cerradas el sábado 4 de julio de 2026, como parte de la conmemoración de esa fecha patria. La medida tiene una duración de apenas 24 horas y, lejos de perjudicar a sus trabajadores, les representa un día libre con goce de sueldo.

Costco cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos el 4 de julio de 2026: ¿qué pasará con las sucursales de México? Fuente: Costco

¿Las tiendas Costco de México cerrarán también el 4 de julio?

La respuesta corta es no. El cierre programado aplica exclusivamente para las operaciones en suelo estadounidense y no tiene ningún impacto sobre las 43 sucursales que la cadena tiene distribuidas en México. Durante el 4 de julio, los socios mexicanos podrán realizar sus compras con total normalidad y en los horarios habituales . Las únicas fechas en las que Costco México cierra sus puertas por completo son el Domingo de Pascua, Navidad y Año Nuevo, mientras que en algunas otras ocasiones opera con horario reducido.

¿Qué opciones tienen los clientes si necesitan comprar durante el cierre?

Aunque el cese de actividades en Estados Unidos dura solo un día, Costco recuerda a sus clientes que tanto el portal web como la aplicación móvil de la cadena permanecen disponibles para realizar compras en línea. La recomendación oficial es anticiparse y resolver cualquier necesidad de abastecimiento con días de antelación, especialmente para quienes dependen de entregas programadas o productos de alta demanda que suelen agotarse rápido cerca de fechas festivas.