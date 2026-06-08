Manejar transporte público a no será tan sencillo. El Congreso de Nuevo León aprobó una serie de reformas que endurecen de forma significativa los requisitos para obtener la licencia de conducir especial para conductores de pasajeros, y quienes no cumplan con los nuevos criterios simplemente no podrán completar el trámite.

Los nuevos requisitos que deberás cumplir para sacar la licencia de conducir para transporte público en Nuevo León

El paquete de reformas aprobado por el Congreso de Nuevo León establece que las licencias especiales para transporte de pasajeros tendrán cambios profundos en materia de evaluación y control. Ya no bastará con presentarse a la ventanilla y cubrir el pago: ahora los aspirantes deberán acreditar formación previa y someterse a evaluaciones psicológicas definidas por la autoridad estatal antes de recibir su permiso.

El objetivo es claro: garantizar que quienes tienen en sus manos la seguridad de decenas de pasajeros al día cuenten con las capacidades físicas, mentales y técnicas necesarias para operar una unidad de transporte. Quienes no superen estas pruebas no podrán avanzar en el proceso, sin excepciones.

¿Qué temas incluirán los cursos obligatorios? Velocidad, alcohol y celular al volante en la mira

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la obligatoriedad de cursos de capacitación enfocados en la prevención de accidentes y la conducción responsable. Estos programas no serán un simple trámite de papel: incluirán material audiovisual sobre situaciones reales de riesgo vial.

Entre los temas que deberán cubrirse obligatoriamente destacan tres: el exceso de velocidad y sus consecuencias, el consumo de alcohol o sustancias que alteren la capacidad de reacción del conductor, y el uso de dispositivos móviles al volante, como teléfonos celulares o radios, identificado como una de las principales causas de distracción y accidentes en vías urbanas.

La reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León endurece los requisitos para obtener la licencia de conducir para transporte de pasajeros, con nuevas pruebas y capacitación obligatoria. Fuente: Shutterstock Grok

Descuentos y beneficios: quiénes sí podrán ahorrar hasta 25% en su licencia de conducir tras la reforma

No todo en el paquete de reformas representa mayores exigencias. Para algunos sectores, los cambios traen buenas noticias en materia económica.

El Instituto de Control Vehicular quedó facultado para otorgar un descuento de hasta 25% en el trámite de licencias a personas que, sin ser propietarias de un vehículo, necesiten el documento para desempeñar actividades laborales vinculadas a la conducción. Es decir, trabajadores cuyo ingreso depende directamente de contar con este permiso podrán acceder a una reducción importante en el costo del trámite.

En términos concretos, una licencia de tres años que actualmente cuesta 938 pesos bajaría a aproximadamente 704 pesos, un ahorro de 234 pesos. La modalidad de cinco años, con un costo actual de 1,408 pesos, quedaría en alrededor de 1,056 pesos, lo que representa 352 pesos menos por trámite.

Además, las reformas contemplan un beneficio adicional para adultos mayores propietarios de vehículos: quienes tengan 60 años o más podrán acceder a un descuento anual de al menos 20% en el refrendo vehicular, acumulable con otros estímulos vigentes. Dependiendo del modelo del automóvil, el ahorro podría ir desde 158 pesos en el caso de motocicletas hasta 792 pesos para vehículos modelo 2017 en adelante.