Lluvias, vientos y oleajes: así será el clima en México en los próximos días. Fuente: Shutterstock.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que México enfrentará uno de los eventos invernales más intensos de la temporada. El frente frío número 31 arribará al territorio nacional durante el viernes 23 y sábado 24 de enero, combinándose con una masa de aire ártico que amplificará su impacto.

Lo que hace particularmente peligroso a este sistema es su interacción con los remanentes del frente frío 30 y una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Esta combinación dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, según el pronóstico extendido a 96 horas.

Las entidades bajo mayor riesgo incluyen Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, donde se anticipan condiciones meteorológicas adversas.

El frente frío 31, reforzado por una masa de aire ártico, provocará la tercera tormenta invernal de la temporada, con vientos intensos, descenso marcado de temperaturas y posible caída de nieve en el norte del país. Fuente: Shutterstock.

Vientos huracanados y nieve azotarán zonas serranas del norte

Los especialistas prevén rachas de viento que alcanzarán velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora en las regiones más afectadas. Sin embargo, el fenómeno más preocupante será la precipitación invernal en zonas montañosas.

Las sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo León podrían registrar caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante. Las condiciones más severas se esperan en diversas regiones de Chihuahua y Coahuila, donde las temperaturas descenderán significativamente.

Este marcado desplome térmico representa un cambio radical respecto a las condiciones previas, lo que obliga a la población a prepararse para un fin de semana excepcionalmente frío.

Autoridades alertan: tomen precauciones ante el evento meteorológico extremo

Las instituciones meteorológicas instan a los habitantes de las zonas afectadas a mantenerse informados mediante los canales oficiales y adoptar medidas preventivas. El riesgo de hipotermia y otros problemas relacionados con las bajas temperaturas aumenta considerablemente durante estos eventos.

Aunque un sistema frontal adicional se aproxima a la frontera norte durante esta semana, los expertos aclararon que se desplazará hacia Texas, concentrándose el peligro únicamente en el frente frío 31.

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, proteger a grupos vulnerables como niños y adultos mayores, y estar atentos a los avisos del SMN conforme evolucione este sistema invernal que promete “congelar” el norte del país.