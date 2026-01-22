Autoridades meteorológicas ya emitieron alertas ante lo que podría convertirse en el episodio más helado de enero por el ingreso de un nuevo frente frío, que pone en alerta a varias regiones del país.

El clima en México dará un giro brusco este fin de semana con la llegada de un frente frío intenso que traerá lluvias fuertes, heladas y un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país. Autoridades meteorológicas ya emitieron alertas ante lo que podría convertirse en el episodio más frío de enero.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno afectará tanto al norte como al centro del territorio, con precipitaciones persistentes, vientos fuertes y posibles eventos de hielo o nieve en zonas elevadas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Frente frío y lluvias intensas: qué día llega y a qué estados afecta

El nuevo frente frío ingresará al país desde el viernes y se extenderá durante el fin de semana , con lluvias intensas en el norte, centro y occidente de México. La combinación con una vaguada en altura y la corriente en chorro favorecerá precipitaciones persistentes y vientos fuertes.

El pronóstico oficial indica que más de 20 estados podrían verse afectados, con lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en la región central.

En el sureste y la península de Yucatán se esperan lluvias intermitentes de menor intensidad, lo que ampliará el impacto del sistema en gran parte del país.

Heladas, temperaturas bajo cero y posible nieve: las zonas con más frío

La masa de aire frío asociada al frente provocará un marcado descenso de las temperaturas, con heladas durante la madrugada en amplias zonas del país, especialmente en el norte, el altiplano y regiones montañosas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en áreas de la Mesa del Norte y la Mesa Central podrían registrarse temperaturas cercanas o por debajo de los 0 grados, sobre todo en las primeras horas del día.

También existe la posibilidad de que caiga nieve o aguanieve en zonas elevadas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes, condiciones que podrían complicar la circulación en carreteras.

Recomendaciones ante el frío extremo y las lluvias del fin de semana