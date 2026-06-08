El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el temporal de lluvias intensas en gran parte del país, principalmente en estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. Se pronostican tormentas eléctricas en el norte de Oaxaca, así como precipitaciones en zonas de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.
Estas condiciones son provocadas por una combinación de fenómenos meteorológicos, entre ellos una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad asociado a dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.
Además, un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, junto con humedad proveniente del Mar Caribe, favorecerá lluvias y chubascos en esa región.
Temporal de lluvias en México
Las lluvias más intensas se esperan en Oaxaca; mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas registrarán precipitaciones muy fuertes. También se prevén lluvias fuertes en:
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Hidalgo
- Querétaro
- Estado de México
- Tlaxcala
Por otra parte, habrá intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.
En Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche se esperan chubascos aislados, mientras que Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias ligeras.
En cuanto a la tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada en el Pacífico, el SMN informó que continúa desplazándose hacia el suroeste, lejos de las costas mexicanas y sin representar riesgo para el país.
Alerta del SMN por calor extremo
A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. La onda de calor seguirá afectando a estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que sus efectos comenzarán a sentirse también en el este de Sonora.