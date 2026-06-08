El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el temporal de lluvias intensas en gran parte del país, principalmente en estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. Se pronostican tormentas eléctricas en el norte de Oaxaca, así como precipitaciones en zonas de Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Estas condiciones son provocadas por una combinación de fenómenos meteorológicos, entre ellos una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad asociado a dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

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Además, un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, junto con humedad proveniente del Mar Caribe, favorecerá lluvias y chubascos en esa región.

Temporal de lluvias en México

Las lluvias más intensas se esperan en Oaxaca; mientras que Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas registrarán precipitaciones muy fuertes. También se prevén lluvias fuertes en:

San Luis Potosí

Michoacán

Hidalgo

Querétaro

Estado de México

Tlaxcala

Por otra parte, habrá intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

En Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche se esperan chubascos aislados, mientras que Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias ligeras.

En cuanto a la tormenta tropical Amanda, la primera de la temporada en el Pacífico, el SMN informó que continúa desplazándose hacia el suroeste, lejos de las costas mexicanas y sin representar riesgo para el país.

Alerta del SMN por calor extremo

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. La onda de calor seguirá afectando a estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que sus efectos comenzarán a sentirse también en el este de Sonora.