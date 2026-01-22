El gobierno de Querétaro informó que 23 rutas del sistema de transporte QroBús tendrán cambios en su recorrido debido al inicio de las obras del tren México–Querétaro. Los trabajos comenzarán el próximo lunes sobre la avenida Corregidora, por lo que se sugiere prestar atención al comunicado.

El anuncio fue hecho por el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, quien explicó que los ajustes al servicio de transporte público se mantendrán durante un periodo aproximado de ocho meses.

De acuerdo con las autoridades, estas adecuaciones impactarán a cerca de 92,000 usuarios diarios, de los cuales alrededor de 40,000 utilizan QroBús en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos.

Rutas alternativas al servicio de QroBús

Como parte de las medidas para reducir las afectaciones, el gobierno estatal pondrá en marcha una ruta gratuita de apoyo que recorrerá :

Plaza del Parque

Avenida Universidad

Ezequiel Montes

Este servicio de transporte contará con 15 autobuses de alta capacidad, tendrá una frecuencia de paso de cinco minutos y no implicará cambios en el esquema de pago para quienes necesiten hacer transbordos. Además, mantendrá el patrón de traslado habitual del sistema QroBús.

¿Cuándo cerrará QroBús en Querétaro?

El nuevo esquema de movilidad comenzará a aplicarse a partir de este sábado 24 de enero, mientras que las obras formales del tren México–Querétaro darán inicio el lunes 26 de enero.

Las autoridades señalaron que todos los cambios en las rutas podrán consultarse en la aplicación QroBús, la cual enviará notificaciones a los usuarios sobre sus recorridos frecuentes y ofrecerá información en tiempo real sobre desvíos y posibles retrasos.