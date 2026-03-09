La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) lo hizo oficial y los habitantes del territorio azteca han sido debidamente alertados por un trámite de suma urgencia que tendrán que realizar en marzo. Se trata de un proceso de verificación vehicular que trascendió a partir de un aviso rápido de emergencia por parte de la entidad gubernamental encargada de velar y defender los derechos de todos los consumidores mexicanos. El llamado a revisión aplica para más de 1,000 modelos fabricados por la automotriz Ford Motor Company, que permitirá a los conductores afectados corregir la falla sin costo alguno. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que participa en un llamado a revisión emitido por Ford Motor Company, el cual involucra 1,120 vehículos que deberán someterse a inspecciones técnicas. Los modelos incluidos en esta verificación vehicular corresponden a unidades fabricadas entre 2020 y 2023, entre ellos: La revisión se realiza como medida preventiva para garantizar la seguridad de los conductores y evitar riesgos mecánicos que podrían presentarse durante el uso del vehículo. La empresa indicó que los automóviles afectados serán inspeccionados y, si es necesario, recibirán actualizaciones o reparaciones sin costo para los propietarios. En el caso de 285 unidades del modelo Explorer, se detectó la posibilidad de que un tornillo del eje trasero se fracture durante la aceleración. Si esto ocurre, la carcasa del eje podría desplazarse, generando ruido intenso, vibraciones y pérdida de potencia. En situaciones más graves, el desperfecto podría provocar que las flechas de transmisión se desconecten, lo que impediría que el vehículo mantenga correctamente la potencia en las ruedas traseras. Para 781 vehículos Bronco Sport, el problema potencial está relacionado con inyectores de combustible de alta presión que podrían agrietarse, lo que permitiría la acumulación de combustible en la parte superior del motor y generar un evento térmico bajo el cofre. La automotriz explicó que los propietarios serán contactados directamente. Entre las acciones recomendadas están: Ford también informó que la campaña de revisión se mantendrá de forma indefinida, por lo que los conductores podrán acudir incluso si reciben la notificación tiempo después. Por su parte, la PROFECO señaló que mantendrá vigilancia sobre este proceso para asegurar que los fabricantes cumplan con las reparaciones y respeten los derechos de los consumidores en México. A su vez, los automovilistas tendrán la posibilidad de verificar si su unidad está afectada a través de los canales oficiales.