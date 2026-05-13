Los propietarios de vehículos en Colombia deben cumplir varias obligaciones para poder circular legalmente por las vías del país como la revisión técnico-mecánica. Ahora, este requisito clave para verificar las condiciones de seguridad y emisiones contaminantes puede no ser obligatorio para algunos conductores. La legislación de tránsito, contemplada en la Ley 796 de 2002, fija las reglas que deben respetar conductores de carros, motos y otros automotores. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas y restricciones para movilizarse en el territorio nacional. Dentro de esos requisitos, la revisión técnico-mecánica se mantiene como uno de los controles más importantes. Este procedimiento evalúa aspectos como frenos, suspensión, sistema eléctrico, dirección, gases contaminantes y estado general del vehículo para reducir riesgos de accidentes. El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado mediante la Ley 2294 de 2023, introdujo cambios en los tiempos exigidos para realizar la primera revisión técnico-mecánica. La modificación quedó incluida en el artículo 179, que ajustó disposiciones previas del Código Nacional de Tránsito. Con esta actualización, los carros particulares nuevos quedaron exentos de presentar la inspección durante los primeros cinco años contados desde la fecha de matrícula en el Registro Nacional Automotor. Esto significa que los propietarios no deberán adelantar el trámite antes de que se cumpla ese periodo. La norma también definió condiciones diferentes para otros tipos de automotores. En el caso de motocicletas nuevas y vehículos destinados al servicio público, la primera revisión deberá hacerse una vez transcurridos dos años desde la matrícula. El reglamento contempla beneficios temporales para algunos automotores con placas extranjeras que ingresen al país por periodos cortos. En estos casos, no será necesario presentar la revisión técnico-mecánica mientras permanezcan dentro del límite permitido por la ley.