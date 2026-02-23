La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha este miércoles 18 de febrero el Programa de Verificación y Vigilancia “Cuaresma y Semana Santa 2026”, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los consumidores durante una de las temporadas de mayor actividad comercial y turística en México. El programa estará vigente hasta el 10 de abril y contempla inspecciones en una amplia variedad de establecimientos, entre ellos: Durante los recorridos, el personal de la dependencia verificará que las básculas e instrumentos de medición estén correctamente ajustados para evitar cobros excesivos. Además, instalará preciadores para que los consumidores puedan consultar los precios en todo momento, así como decálogos informativos sobre sus derechos. Cuando se detecten irregularidades, Profeco tiene facultades para inmovilizar básculas, suspender productos o clausurar servicios en los casos más graves. Los consumidores que identifiquen alguna anomalía pueden reportarla llamando al 55 5568 8722 o al 800 468 8722, o bien a través de las cuentas oficiales @AtencionProfeco y @Profeco en X, y ProfecoOficial en Facebook. Según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa se extienden del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con un inicio anticipado para educación básica desde el viernes 27 de marzo. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no establece este periodo como descanso obligatorio, por lo que los trabajadores deberán cumplir con sus actividades salvo acuerdo interno o solicitud de vacaciones.