La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) trabaja en una nueva normativa para regular la venta de boletos para eventos masivos en México. El objetivo es que los consumidores conozcan con claridad los precios finales y las características de los asientos antes de realizar su compra en plataformas digitales. El titular de la dependencia, Iván Escalante, anunció durante la conferencia de prensa matutina que los lineamientos obligarán a las empresas boleteras a publicar, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta, información detallada sobre: Una de las disposiciones más relevantes establece que el monto total a pagar por sección deberá ser transparente desde el inicio y no podrá incrementarse al momento de concretar la compra, eliminando así los cargos sorpresa que afectan a los compradores. En caso de cancelación de un evento, las empresas deberán informar de forma explícita las vías y condiciones para la devolución del dinero pagado. Además, cualquier modificación en las condiciones del evento deberá notificarse con al menos 24 horas de antelación. Los lineamientos también prohíben la preselección automática de servicios complementarios, como paquetes VIP u otros cargos adicionales. Estos deberán ser estrictamente opcionales y no un requisito para completar la compra de boletos. Escalante señaló que estos lineamientos forman parte del seguimiento al caso vinculado con la venta de boletos de la agrupación surcoreana BTS, en el que la Profeco mantiene un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) contra Ticketmaster por presuntas irregularidades en la comercialización de entradas. Las irregularidades detectadas en ese proceso están relacionadas con los precios, la alta demanda y la reventa en plataformas digitales, situaciones que motivaron a la dependencia a impulsar una normativa más clara y protectora para los consumidores mexicanos.