El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Gobierno de Veracruz establece un calendario semestral por color de engomado, y el turno de mayo cierra sin excepciones el último día del mes. No se trata de un recordatorio menor: saltarse la ventana asignada activa de forma automática una sanción económica y no cancela la deuda con el trámite. El conductor igualmente deberá verificar, pero ahora con una multa encima. El cierre de mayo aplica exclusivamente a los vehículos con engomado verde, es decir, aquellos cuyas placas terminan en 1 o 2, conforme al calendario oficial de la Secretaría de Medio Ambiente del estado. El sistema funciona por ventanas semestrales: cada terminación tiene asignado un mes, y quien no cumple en ese periodo queda en situación de incumplimiento hasta el siguiente ciclo, pero con la infracción ya registrada. No existe prórroga prevista ni mecanismo para recuperar la ventana perdida sin consecuencias. El Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz es claro: circular con la verificación vencida es una falta que puede derivar en retención del vehículo durante operativos, infracciones adicionales y complicaciones al renovar otros trámites estatales. La sanción por no verificar en la ventana correspondiente se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA). El valor de la UMA para 2026 es de 117.31 pesos. El rango oficial va de 5 a 15 UMAs según la gravedad del caso y si existe reincidencia. Lo que agrava el panorama es que pagar la multa no exime al conductor de verificar. Ambas obligaciones corren en paralelo: la sanción se paga por el incumplimiento del plazo, pero el trámite de verificación vehícular sigue pendiente. Quien intente evitar el centro de verificación pagando la infracción y ya, terminará pagando doble sin resolver el problema de fondo. La verificación se realiza únicamente en los Centros de Verificación Vehicular autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz antes del 31 de mayo. El trámite incluye revisión de emisiones contaminantes, frenos, luces y carrocería. Al final, el centro entrega un holograma cuya categoría depende del resultado de las pruebas. Para evitar filas de última hora, lo más conveniente es acudir en las primeras semanas del mes. Los últimos días de mayo concentran habitualmente la mayor demanda, lo que eleva los tiempos de espera en los centros. Llevar el vehículo afinado, con los niveles de aceite correctos y sin alertas encendidas en el tablero reduce el riesgo de reprobar y tener que regresar, lo que también implica un costo adicional. Los conductores pueden consultar el listado de centros autorizados directamente en el portal de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz o acudir a la delegación más cercana para obtener información actualizada sobre ubicaciones y horarios de atención.