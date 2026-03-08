Durante años, la edad funcionó como un criterio automático para evitar la entrevista consular. Menores de 14 años y personas mayores de 79 podían completar el trámite sin presentarse en ventanilla, salvo excepciones puntuales establecidas por la autoridad. El trámite de visa para viajar a Estados Unidos ha sido objeto de cambios a fines de 2025 que al día de hoy continúan impactando en solicitantes. La modificación no altera los tipos de visa ni los requisitos documentales, pero sí redefine cómo se procesa la solicitud en el consulado y quiénes deben atravesar por un proceso clave. Ese esquema dejó de ser la regla general. Una actualización del Departamento de Estado de EE.UU. eliminó la exención automática por edad y estableció un nuevo marco que obliga a revisar con atención cada caso antes de iniciar el trámite. El texto oficial indica que la entrevista es la norma que se implementa a partir de ahora y que las exenciones se limitan a circunstancias específicas. La edad, por sí sola, ya no constituye un pase automático para eludir la cita en el consulado, incluso en trámites familiares o grupales. Este cambio no significa que todas las personas serán entrevistadas sin excepción. No obstante, el criterio general ha cambiado: ahora la entrevista será necesaria y solo se omitirá si el caso se ajusta claramente a alguna de las excepciones vigentes. De acuerdo con el aviso oficial del Departamento de Estado, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante deben acudir, en principio, a una entrevista consular presencial. Esto incluye expresamente a menores de 14 años y a personas mayores de 79. La versión más reciente es la del 18 de septiembre de 2025, que establece como fecha de entrada en vigor el 1 de octubre de 2025 y aclara que reemplaza cualquier orientación anterior. Este es el marco que actualmente regula el trámite de visa a EE.UU. La confusión se originó por la existencia de guías oficiales publicadas en diferentes momentos. El 25 de julio de 2025 se divulgó un documento que mencionaba cambios a partir de septiembre, pero dicho texto fue posteriormente sustituido. El propio Departamento de Estado aconseja consultar las instrucciones del consulado correspondiente, dado que cada sede mantiene la facultad de convocar a entrevista incluso en casos que, en principio, podrían estar exentos. En el caso de los menores de 14 años, la práctica ha experimentado un cambio significativo. El niño o niña es considerado solicitante activo y, en la mayoría de los casos, debe asistir a la entrevista consular acompañado de su familia. Para personas mayores de 79 años, la entrevista se mantiene como un procedimiento estándar. Sin embargo, algunos solicitantes podrían ser elegibles para una exención en el proceso de renovación de visa, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos, tales como plazos, tipo de visa anterior y la ausencia de antecedentes migratorios problemáticos. El aviso oficial señala que los oficiales consulares tienen la facultad de requerir una entrevista presencial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. Las excepciones actualmente en vigor abarcan visas diplomáticas u oficiales, así como ciertos casos de renovación que se encuentran sujetos a plazos estrictos.