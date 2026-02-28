El Gobierno de la Ciudad de México impulsa la preparación de una mochila de emergencia individual, diseñada para enfrentar las primeras 72 horas tras un desastre natural o contingencia mayor. La llamada “Mochila de Vida” concentra artículos básicos de supervivencia y responde a protocolos oficiales de protección civil ante sismos, considerados el principal riesgo en la capital. La iniciativa forma parte de una estrategia preventiva encabezada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con la Secretaría de Vivienda capitalina. La mochila debe adaptarse a cada integrante de la familia y contemplar artículos suficientes para sobrevivir al menos 72 horas. Entre los objetos indispensables se encuentran: Las autoridades recomiendan que cada persona tenga su propia mochila, ajustada a necesidades específicas de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. El 1 de septiembre de 2025, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, y la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México anunciaron el arranque del programa “Mi Mochila de Vida”. La estrategia contempló la entrega de 3,500 mochilas en 66 unidades habitacionales de alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención condominal y cívica. La titular de la SGIRPC, Arq. Myriam Urzúa Venegas, subrayó que “la prevención es un compromiso colectivo que salva vidas y genera confianza entre vecinos y vecinas”. Añadió que “una comunidad organizada salva vidas y construye un futuro con menos riesgo”. El programa se enmarcó en la conmemoración “40 Años. Memoria de un Terremoto 19S. Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”, que recuerda los sismos de 1985 y 2017, hechos que, en palabras de Urzúa, “marcaron un antes y un después en México”. Las mochilas se distribuyeron en cuatro modalidades: para zonas de alto riesgo, modalidad general, familiarización para niñas y niños, y una versión destinada a animales de compañía, reforzando la atención integral ante emergencias. Las autoridades capitalinas insisten en tres momentos clave: prepararse, actuar y revisar. Prepárate: Actúa: Revisa: Con estas acciones, impulsadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, el gobierno busca convertir la memoria de los sismos en una cultura permanente de prevención.