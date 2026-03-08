Muchas personas buscan eliminar la grasa abdominal con rutinas largas de gimnasio o ejercicios aeróbicos intensos. Sin embargo, especialistas en actividad física señalan que existen alternativas que pueden realizarse en casa y que también ayudan a mejorar la definición del abdomen. En ese contexto, algunos entrenamientos de alta intensidad ganaron popularidad porque permiten activar varios grupos musculares al mismo tiempo. La clave no está únicamente en correr o caminar, sino en movimientos que aumentan el ritmo cardíaco y obligan al cuerpo a gastar más energía. Además, estas rutinas suelen combinar ejercicios abdominales y movimientos funcionales, lo que contribuye a fortalecer el core mientras se trabaja el resto del cuerpo. Cuando se practican de forma constante, pueden ayudar a reducir los llamados “rollitos” de grasa que se acumulan en la zona del abdomen. Uno de los movimientos más recomendados dentro de las rutinas para eliminar grasa abdominal es el burpee, un ejercicio que combina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en un solo movimiento. El burpee se caracteriza por activar varios grupos musculares al mismo tiempo: espalda, pecho, piernas, brazos y glúteos. Debido a esa combinación, genera un alto gasto energético que favorece la quema de grasa y el descenso de peso corporal. Para realizarlo, se comienza de pie con los pies separados al ancho de los hombros. Luego se baja el cuerpo al suelo apoyando las manos y se lanzan las piernas hacia atrás hasta quedar en posición de plancha. Después se toca el suelo con el pecho y los muslos, se impulsa el cuerpo hacia arriba y se vuelve a la posición inicial con un pequeño salto. Los especialistas suelen recomendar 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, descansando alrededor de un minuto entre cada serie. Además del burpee, existen otros ejercicios para perder grasa abdominal en casa que ayudan a fortalecer los músculos del abdomen y mejorar el contorno corporal. Entre los movimientos más utilizados en rutinas de entrenamiento se encuentran: Estas rutinas pueden realizarse entre 3 y 5 veces por semana, dependiendo del nivel de cada persona. Antes de comenzar se recomienda hacer al menos 10 minutos de calentamiento, con ejercicios como saltar la cuerda o realizar jumping jacks. Los especialistas también remarcan que el ejercicio por sí solo no alcanza para reducir la grasa abdominal. Para obtener mejores resultados es importante acompañar la actividad física con una alimentación equilibrada, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares, y aumentando la ingesta de frutas y verduras.