Un aviso emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) encendió recientemente varias alertas entre cientos de conductores en México. Una falla detectada en componentes internos del motor obligó a iniciar una campaña de verificación y reparación para determinados modelos que circulan en el país. La revisión deberán llevarla a cabo quienes tengan las unidades involucradas y tendrá que realizarse mediante distribuidores autorizados, según detalló el organismo de Gobierno. La PROFECO informó que Kawasaki Motores de México llamó a revisión a 691 motocicletas Ninja ZX-6R: Según explicó la empresa, el problema se origina por un apriete irregular en los pernos del cárter. Esa falla puede generar una fuerza axial excesiva y afectar el buje del cigüeñal número cinco, debido a una holgura incorrecta en el flujo de aceite del motor. La situación requiere atención inmediata porque, de no corregirse, podría ocasionar fallas internas en el motor. Por ese motivo, Kawasaki brindará el servicio y realizará las reparaciones necesarias sin costo para las personas propietarias de las unidades afectadas. En las motocicletas nuevas se hará el reapriete de los pernos de fijación del cárter, según detalló el organismo de Gobierno. En cambio, en las unidades usadas se revisará el metal del cojinete y, si presenta daños, será reemplazado antes de volver a ajustar las piezas. Kawasaki detalló que la revisión se llevará a cabo únicamente a través de distribuidores autorizados en México. Entre los detalles fundamentales a tener en cuenta: Las personas afectadas pueden comunicarse con la empresa a través del teléfono 81 2598 9625 o mediante el correo electrónico tservice.warranty@kawasakimotores.mx Los propietarios de las motocicletas incluidas en el llamado de Profeco pueden seguir una serie de pasos para verificar si su unidad necesita reparación: