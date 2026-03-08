El calendario oficial de México marca para marzo algunos cambios que impactan directamente en millones de personas. En particular, un anuncio relacionado con un feriado nacional mantiene altas las expectativas de trabajadores, familias y estudiantes que siguen de cerca los días de descanso obligatorio. En medio de un mes cargado de actividades escolares y laborales, el Gobierno difundió información sobre una fecha que permitirá cortar la rutina por varios días consecutivos. La medida no solo involucra a las escuelas, sino que también se relaciona con el calendario laboral vigente en el país. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que consulten siempre los canales oficiales para confirmar las fechas del calendario de feriados. Esto es clave porque algunos descansos se trasladan de día para generar fines de semana largos, conocidos popularmente como “puentes”. El feriado nacional del lunes 16 de marzo está establecido en México como parte del calendario oficial de días de descanso obligatorio. La fecha conmemora el natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes históricos más relevantes del país. Aunque el aniversario del nacimiento del expresidente se recuerda el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que el descanso laboral se traslade al tercer lunes del mes. De esta manera, en 2026 el feriado se observará el lunes 16 de marzo, permitiendo la formación de un fin de semana largo. Este descanso obligatorio aplica en todo el país para la mayoría de los trabajadores conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). En el caso de quienes deban laborar durante ese día, la normativa indica que corresponde un pago adicional. Para muchas familias, el feriado también se convierte en una oportunidad para viajar o realizar actividades recreativas, lo que suele impulsar el turismo interno durante estos fines de semana largos. El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también contempla esta fecha dentro de su programación escolar. Por esa razón, el lunes 16 de marzo se suspenden las clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Esto genera un megapuente escolar, ya que el descanso se suma al fin de semana del 14 y 15 de marzo, permitiendo tres días consecutivos sin actividades en las aulas para millones de estudiantes. Además, marzo incluye otras fechas importantes dentro del calendario SEP 2026 que afectan directamente a la comunidad educativa: Las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizan el último viernes de cada mes y están destinadas a tareas de planeación y evaluación académica. Por ese motivo, los estudiantes no asisten a clases durante esa jornada. Con estas fechas, el calendario escolar 2026 de la SEP marca varias pausas clave en el ciclo educativo, combinando feriados oficiales con actividades internas del sistema educativo.