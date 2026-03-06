Faltan pocos días para un nuevo fin de semana largo en Argentina que alcanzará a toda la población. Se trata del finde XL, enmarcado en el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Jusiticia. En esta oportunidad, el Gobierno también declaró un día no laborable con fines turísticos al lunes 23 de marzo, por lo que habrá cuatro días consecutivos de descanso. El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, fecha inamovible correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico‑militar. Además, este año el Gobierno sumó un día no laborable con fines turísticos el lunes 23 de marzo. Vale destacar que este día no es feriado, por lo que cada empleador definirá si se trabaja o no. El martes 24 de marzo es un feriado nacional e inamovible. Es decir, regirán las normas del descanso dominical. En caso de prestar servicios, el trabajador deberá cobrar doble por el día trabajado. En este caso, el descanso es obligatorio para la administración pública y la mayoría de los comercios y servicios. En cambio, el lunes 23 de marzo es un día no laborable, por lo que la decisión de trabajar o no queda a disposición del empleador. Esto significa que si el trabajador debe asistir, percibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. No obstante, para el sector público y el sistema educativo, esta jornada suele funcionar como un asueto total. Estos son los feriados y días no laborables que restan para lo que queda del año: