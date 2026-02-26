El tercer mes del año llega cargado de fechas importantes para los trabajadores mexicanos. Ya sea por festividades de carácter religioso o civil, marzo trae consigo días de descanso obligatorio que están marcados en el calendario por la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que ningún empleador puede forzar a sus trabajadores a laborar en esas fechas. Aunque los feriados suelen ser los mismos año con año, los días exactos en que aplica el descanso obligatorio pueden variar. Esto se debe a que en México algunas conmemoraciones no se observan en su fecha exacta, sino que se trasladan al lunes más cercano para formar “puentes” o fines de semana largos, con el objetivo de fomentar el descanso continuo e incentivar la actividad turística en el país. A lo largo de marzo de 2026 habrá un único día de descanso obligatorio por ley: el lunes 16 de marzo. La razón es la conmemoración del natalicio del expresidente Benito Juárez, figura histórica recordada por las Leyes de Reforma y la resistencia ante la Segunda Intervención Francesa. Aunque su fecha de nacimiento exacta es el 21 de marzo, el asueto se corre al tercer lunes del mes. Se trata del segundo fin de semana largo del año; el primero ocurrió el lunes 2 de febrero, cuando se trasladó la celebración del Día de la Constitución. Que un día sea feriado no significa que el país se detenga por completo. Hay sectores y empleados que laboran en estas fechas, pero la Ley Federal del Trabajo establece condiciones especiales para protegerlos. El patrón está obligado a realizar un pago adicional: el trabajador recibe su salario normal más el doble por el servicio prestado, lo que equivale a tres veces el salario diario por esa jornada. Es importante destacar que este pago triple es independiente de otras prestaciones laborales y no puede sustituirse por un día libre adicional, salvo que exista un acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador. Asimismo, si el descanso obligatorio coincide con un domingo, podría generarse también el pago de la prima dominical correspondiente, incrementando aún más la compensación total que debe recibir el empleado. En resumen, marzo de 2026 ofrece a los trabajadores mexicanos un puente el fin de semana del 14 al 16 de marzo, la llegada de la primavera el 21 y el inicio de las vacaciones de Semana Santa el 29. Conocer estos derechos laborales permite a los empleados verificar que reciben lo que les corresponde por ley en cada fecha señalada.