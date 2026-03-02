Marzo avanza conforme lo estipula el calendario escolar, aunque ya hay una fecha marcada que impactará a millones de estudiantes. El próximo lunes no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria en todo el país, según lo establecido oficialmente. La suspensión responde a un día de descanso obligatorio contemplado en el calendario federal, lo que genera un nuevo fin de semana largo para la educación básica, así como para la gran mayoría de los trabajadores de la República Mexicana. Autoridades educativas confirmaron que el cierre aplica tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema de Educación Nacional. La medida alcanza a todo el territorio y no habrá excepciones para nivel básico. El lunes 16 de marzo será día feriado oficial por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica es el 21 de marzo, el descanso se traslada al lunes para formar puente turístico. Este ajuste está contemplado por el Gobierno de México y se alinea con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De esta manera, los días 14, 15 y 16 de marzo conforman un fin de semana largo para estudiantes de educación básica. El cierre total de escuelas incluye preescolar, primaria y secundaria en todo el país. La suspensión es general y obligatoria para los planteles incorporados al sistema educativo nacional. Además, el viernes 27 de marzo tampoco habrá clases debido a la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones se llevan a cabo el último viernes de cada mes y están destinadas a que docentes y directivos realicen trabajos de planeación, evaluación y análisis del avance académico de los estudiantes. Por esa razón, el alumnado no debe acudir a las aulas. Tras el Consejo Técnico Escolar (CTE) del 27 de marzo, comenzarán formalmente las vacaciones de Semana Santa 2026 el lunes 30 de marzo. De acuerdo con el calendario de la SEP, el regreso a clases será el lunes 13 de abril. En el calendario litúrgico católico, el Jueves Santo caerá el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Estas fechas continúan estructurando el calendario escolar 2026 y marcan pausas clave para estudiantes y trabajadores. El cierre de escuelas del lunes 16 de marzo es oficial y aplica en todo el país para educación básica.