La CFE recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales, como app.cfe.mx y la aplicación CFE Contigo, para proteger la información personal de los usuarios.

En México, el servicio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se factura, en la mayoría de los hogares, cada dos meses.

Una vez emitido el recibo, los usuarios cuentan con aproximadamente 30 días naturales para realizar el pago antes de que venza la fecha límite.

La gestión no tiene ningún costo y puede realizarse desde casa, sin necesidad de trasladarse ni hacer filas.

El importe puede abonarse en las sucursales de la CFE, mediante sus cajeros automáticos o a través de su plataforma digital.

¿Dónde ver el recibo de luz?

Para consultar y descargar el comprobante desde la aplicación CFE Contigo o el portal MiEspacio (MiCFE), es necesario registrarse con un correo electrónico y una contraseña, además de ingresar el número de servicio.

Sin embargo, existe una alternativa para obtener el documento sin crear una cuenta en la plataforma.

¿Cómo descargar el recibo de luz en PDF y sin crear una cuenta en la web?

Para realizar la consulta, es importante contar con algunos datos del titular del servicio, entre ellos:

Nombre completo de la persona titular del contrato.

Número de servicio, compuesto por 12 dígitos y ubicado en la parte superior del recibo.

Dirección de correo electrónico.

Clave de larga distancia y número de teléfono fijo registrado, en caso de que el sistema los solicite.

En caso de no contar con el número de servicio, es posible solicitarlo a través del 071, indicando el nombre del titular y su domicilio completo. También se puede obtener al acudir a una sucursal oficial con una identificación o revisando la etiqueta del medidor, ya que algunos modelos incluyen este dato.

Paso a paso para obtener el recibo de luz de la CFE en PDF

Una vez reunidos los datos necesarios, es posible realizar la consulta desde el sitio oficial de la CFE y obtener el documento en formato digital. Para ello, sigue estas indicaciones:

Accede desde tu celular o computadora al portal de consulta de la CFE. Introduce el nombre del titular del contrato y los 12 dígitos del número de servicio. Proporciona una dirección de correo electrónico y completa los datos telefónicos si son requeridos. Una vez ingresada la información, el sistema mostrará los recibos disponibles, generalmente correspondientes a los últimos periodos de facturación. Elige el bimestre que deseas consultar y descarga el comprobante en formato PDF.

Con este sencillo procedimiento, podrás consultar y descargar el recibo de luz en PDF sin necesidad de crear una cuenta en la plataforma del organismo, siempre que cuentes con los datos solicitados para identificar el servicio.