La UNAM cuenta con una oferta académica de 133 carreras de licenciatura, distribuidas en cuatro áreas principales del conocimiento.

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes para quienes están por terminar la educación media y aspiran a continuar sus estudios. En ese camino, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se presenta como una de las principales alternativas para acceder a la educación superior.

De cara al próximo ciclo universitario, los aspirantes que quieran formar parte de la institución deberán informarse sobre la oferta académica, las carreras con mayor demanda, la cantidad de lugares disponibles y los requisitos para presentar el examen de selección.

Ingresar a la UNAM equiere conocer las condiciones del proceso de admisión y la competencia por cada programa académico. Shutterstock

Conocer estos datos con anticipación puede ayudar a los futuros estudiantes a evaluar sus posibilidades, comparar distintas opciones profesionales y prepararse mejor para el proceso de ingreso a la UNAM.

¿Cuáles son las carreras más solicitadas de la UNAM en 2026?

Según la información de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), durante 2025 las licenciaturas que concentraron el mayor número de solicitudes fueron:

Médico Cirujano

Derecho

Administración

Contaduría

Arquitectura

Sin embargo, las preferencias de los aspirantes pueden modificarse de un año a otro. Como referencia, en 2024 las carreras más demandadas fueron Medicina, Derecho, Psicología, Arquitectura y Cirujano Dentista.

Al comparar ambos periodos, se observa que Médico Cirujano, Derecho y Arquitectura se mantuvieron entre las cinco opciones más solicitadas , lo que refleja su constante popularidad entre quienes buscan ingresar a la institución.

¿Cuántos estudiantes podrán ingresar a las carreras más demandadas de la UNAM?

A continuación, el listado de las diez opciones con mayor demanda y su respectiva disponibilidad de lugares:

Médico Cirujano – Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria Derecho – Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria Administración – Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria Médico Cirujano – Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala Contaduría – Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria Arquitectura – Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria Psicología – Facultad de Psicología, Ciudad Universitaria Médico Cirujano – Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza Medicina Veterinaria y Zootecnia – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciudad Universitaria Derecho – Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón

Quienes estén interesados en otras licenciaturas que no aparecen en este listado pueden consultar la plataforma oficial de la DGAE. Allí encontrarán información sobre el número de aspirantes, la oferta de lugares y las opciones disponibles para el proceso de admisión, dentro del sistema escolarizado.

Requisitos para presentar el examen de selección en la UNAM

Quienes quieran estudiar una licenciatura deben saber que existen dos mecanismos de ingreso, dependiendo de la institución en la que hayan cursado el bachillerato:

Pase reglamentado: está destinado exclusivamente a los estudiantes que egresan de los Colegios de Ciencias y Humanidades y de las Escuelas Nacionales Preparatorias de la está destinado exclusivamente a los estudiantes que egresan de los Colegios de Ciencias y Humanidades y de las Escuelas Nacionales Preparatorias de la UNAM . La asignación de lugares considera factores como el promedio académico y los años de estudio, de acuerdo con las disposiciones institucionales.

Concurso de selección: permite que cualquier aspirante que haya concluido el bachillerato y cuente con un promedio mínimo de 7.0 participe por un lugar en la licenciatura que desea estudiar. Para ello, debe presentar el examen de admisión.

En el caso del concurso de selección, la posibilidad de ingresar depende de los resultados obtenidos en el examen y de la cantidad de lugares disponibles en cada carrera .

Cómo ingresar a la UNAM en 2027: guía paso a paso

Estos son los pasos que deberán tener en cuenta para aspirar a una licenciatura mediante el concurso de selección.

Elegir una carrera y modalidad de estudio

La oferta universitaria está organizada en cuatro grandes áreas del conocimiento:

Área 1: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.

Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.

Área 3: Ciencias Sociales.

Área 4: Artes y Humanidades.

También es necesario elegir la modalidad en la que se desea cursar la carrera. La universidad cuenta con tres alternativas:

Escolarizada: clases presenciales en los planteles universitarios.

Semiescolarizada: combina actividades presenciales con trabajo independiente.

En línea: permite realizar los estudios a distancia mediante el Sistema Universidad Abierta y Educación Digital (SUAyED).

Consultar la convocatoria y completar el registro

La Universidad suele publicar dos convocatorias de ingreso durante el año, aunque la oferta de carreras y modalidades puede variar según cada proceso:

Convocatoria general de licenciatura: contempla las carreras del sistema escolarizado y las opciones correspondientes, de acuerdo con la oferta publicada por la universidad. Habitualmente, su proceso se desarrolla durante el primer semestre del año.

Convocatoria SUAyED: está dirigida a quienes desean ingresar a las licenciaturas de las modalidades abierta y a distancia. Generalmente, se publica durante el segundo semestre.

Revisar si la carrera exige requisitos adicionales

Además del promedio mínimo de 7.0 en el bachillerato y de las condiciones generales establecidas en la convocatoria, algunas licenciaturas solicitan prerrequisitos específicos para completar el proceso de admisión.

Estos pueden incluir:

Evaluaciones complementarias

Entrevistas

Certificaciones

Pruebas de conocimientos y habilidades particulares

Presentar el examen de admisión

El examen de selección es una de las instancias más importantes para conseguir un lugar en la universidad. Se trata de una evaluación de opción múltiple que, según el área académica, contempla preguntas de distintas materias y conocimientos adquiridos durante el bachillerato.

El examen tradicional de ingreso a licenciatura consta de 120 preguntas y tiene una duración de tres horas. La modalidad y las condiciones de aplicación deberán confirmarse en la convocatoria correspondiente.

Consultar los resultados y completar la inscripción

Una vez finalizada la evaluación, los aspirantes deberán consultar los resultados en el sitio oficial de la DGAE. Quienes obtengan un lugar recibirán las indicaciones necesarias para continuar con el procedimiento de inscripción.

Esta última etapa requiere presentar la documentación solicitada, cumplir con los requisitos administrativos y seguir las instrucciones de la facultad o escuela correspondiente.