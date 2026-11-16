El programa de becas en China ofrece opciones para licenciatura, posgrado e idioma sin límite de edad.

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) dio a conocer la convocatoria para el Programa de Becas del Gobierno de la República Popular China correspondiente al ciclo académico 2027-2028, dirigida a personas de nacionalidad mexicana interesadas en realizar estudios profesionales o estancias en el extranjero.

Esta iniciativa conjunta ofrece múltiples alternativas académicas para cursar desde licenciaturas y posgrados hasta estancias de investigación y programas especializados. Asimismo, destaca la inclusión de una modalidad destinada de manera específica al estudio del idioma chino con una duración de un año completo.

Entre las dudas más frecuentes de los aspirantes destacan las condiciones de cobertura económica, la obligatoriedad de los requisitos lingüísticos y el hecho de que esta opción específica del estudio del chino no contempla un límite de edad riguroso, aunque se deben acatar las disposiciones migratorias vigentes de la contraparte asiática.

La beca incluye pago de matrícula, estipendio mensual, alojamiento y seguro médico básico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Opciones académicas y requisitos lingüísticos: licenciaturas y maestrías

El programa ofrece diversas alternativas formativas que se adaptan a diferentes perfiles profesionales y trayectorias educativas. Cada una de ellas cuenta con periodos de duración específicos definidos por las instituciones de educación superior en la República Popular China.

Niveles de estudio y duración: Abarca estancias de estudio de idioma chino (1 año), licenciaturas (4 años), maestrías (2 o 3 años), doctorados (3 o 4 años), especialidades y estancias de investigación según cada programa específico.

Requisitos de idioma para programas en chino: Se solicita un nivel HSK 3 para pregrado y estudios generales, así como HSK 4 para maestrías y doctorados, quedando exentas las personas con títulos obtenidos previamente en instituciones de China.

Requisitos de idioma para programas en inglés: Es indispensable comprobar el dominio del idioma mediante certificaciones internacionales oficiales, tales como un puntaje mínimo de 6.5 en el examen IELTS Académico o de 90 en el formato TOEFL iBT.

Para conservar todos los beneficios institucionales durante el desarrollo de la estancia, cada becaria o becario se encuentra obligado a superar de forma satisfactoria la evaluación académica anual correspondiente.

La recepción de documentos en México se realiza a través de la plataforma CONECTA de la SRE y AMEXCID. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beneficios incluidos y proceso de postulación

La beca cubre aspectos fundamentales para la manutención y el desarrollo académico de los estudiantes seleccionados, facilitando su integración en las universidades del país asiático. Sin embargo, es importante considerar qué rubros quedan excluidos del apoyo institucional.

“La plataforma estará abierta a partir del 18 de noviembre de 2026 a las 13:00 hrs. y cerrará el 15 de enero de 2027 a las 13:00 hrs. (hora local CDMX)”, detallaron las autoridades.

Apoyos económicos y asistenciales: La subvención contempla el pago total de matrícula y colegiatura, un estipendio mensual para el costo de vida, el acceso a residencia universitaria gratuita o subvención de alojamiento, y un seguro médico básico para estudiantes internacionales.

Gastos de traslado: La convocatoria estipula de forma explícita que no se contempla el pago ni el reembolso de los boletos de avión para los traslados internacionales.

Proceso de postulación: El registro en línea debe realizarse en la plataforma oficial del gobierno extranjero “Scholarship for Students” utilizando el Número de Agencia 4841 y la categoría “Tipo A”.

De forma paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actúa como ventanilla única nacional, requiriendo aplicar a través de la plataforma CONECTA de la AMEXCID.