El narcotraficante había sido trasladado de urgencia el viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande.

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre a los 80 años. El fallecimiento ocurrió alrededor de las 14:00 horas en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

El narcotraficante había sido trasladado de urgencia el viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande, luego de presentar complicaciones de salud. Permaneció bajo observación y con pronóstico reservado durante dos días, hasta que presentó una falla orgánica múltiple, de acuerdo con el personal médico citado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, y fue una de las figuras centrales del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, fundó el Cártel de Guadalajara, organización que conectó redes mexicanas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Miguel Ángel Félix Gallardo y el Cártel de Guadalajara

Durante su etapa de mayor influencia, Miguel Ángel Félix Gallardo articuló relaciones entre distintos operadores dedicados al tráfico de marihuana, heroína y cocaína. El Cártel de Guadalajara se convirtió en una de las organizaciones criminales más importantes de México y tuvo vínculos con redes dedicadas al traslado de cocaína procedente de Sudamérica.

La organización estuvo integrada por figuras con funciones y trayectorias diferentes. Rafael Caro Quintero estuvo relacionado con la producción y comercialización de marihuana, mientras que Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, tenía experiencia en el tráfico de drogas. Félix Gallardo fue identificado como una figura central en la coordinación de alianzas y operadores.

Uno de los episodios que marcó la historia del grupo fue el caso de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ambos fueron secuestrados en febrero de 1985 y posteriormente asesinados. El caso provocó una fuerte crisis entre México y Estados Unidos y dio lugar a una amplia investigación de las autoridades estadounidenses.

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara, cuatro años después del asesinato de Camarena y Zavala. El antiguo líder criminal negó haber participado en el asesinato de Camarena, pero posteriormente fue condenado por los homicidios junto con otros delitos.

Miguel Ángel Félix Gallardo: las condenas y sus últimos años en prisión

El llamado “Jefe de Jefes” recibió una condena de 40 años de prisión por delitos relacionados con la exportación de cocaína, el acopio de armas y el cohecho. En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar esa condena, cuyo cumplimiento estaba previsto hasta 2029.

En agosto de 2017 recibió además una sentencia de 37 años de prisión por los homicidios de Camarena y Zavala. La resolución estableció también una reparación del daño de 20 millones 810 mil pesos. Un juez determinó que esta segunda condena comenzaría después de la primera, por lo que Félix Gallardo murió sin haber comenzado a cumplir esa pena.

La salud de Miguel Ángel Félix Gallardo se deterioró durante sus últimos años bajo custodia. En 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que padecía 22 enfermedades, entre ellas cáncer de piel, tuberculosis, neumonía y diabetes. También tenía ceguera total de un ojo, sordera parcial y utilizaba silla de ruedas.

En septiembre de 2022, un juez federal le concedió prisión domiciliaria respecto de la condena de 40 años, bajo la condición de utilizar un dispositivo de geolocalización. Sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó la resolución y Félix Gallardo nunca llegó a cumplir esa medida. Permaneció en Puente Grande hasta su traslado final al hospital el 13 de noviembre de 2026.