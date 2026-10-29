Buscar la tasa de interés más alta puede parecer una estrategia lógica al momento de decidir dónde colocar los ahorros. Sin embargo, el rendimiento esperado es solamente uno de los factores que conviene analizar antes de elegir un producto financiero.

Una inversión debería responder, en primer lugar, a un objetivo concreto. El dinero destinado a una emergencia necesita condiciones diferentes al capital reservado para una meta de largo plazo. Definir cuándo podrían necesitarse los recursos permite establecer qué nivel de liquidez resulta conveniente y cuánto tiempo puede permanecer invertido el dinero.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mostró que 76.5% de la población de 18 a 70 años tenía al menos un producto financiero formal. El indicador pasó de 67.8% en 2021 a 76.5% en 2024.

Este crecimiento también vuelve relevante conocer las características de cada producto antes de contratarlo. Una tasa atractiva puede perder parte de su ventaja si el dinero debe permanecer inmovilizado durante un periodo demasiado largo o si existen costos que reducen el rendimiento final.

Una tasa alta puede perder atractivo si exige inmovilizar el dinero por mucho tiempo o incluye costos que reducen el rendimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué revisar antes de invertir

El plazo es uno de los primeros elementos que conviene analizar. Una alternativa con una tasa competitiva puede no ser adecuada si la persona necesitará disponer del dinero antes del vencimiento. Por eso, antes de invertir es importante separar los recursos de corto plazo de aquellos destinados a objetivos futuros.

El nivel de riesgo también debe formar parte de la decisión. Un rendimiento potencialmente mayor puede estar acompañado de una mayor exposición a variaciones en el valor de la inversión o al riesgo de incumplimiento del emisor. La elección debe corresponder con la capacidad y disposición de cada persona para asumir esas posibilidades.

Otro factor son las comisiones y otros costos asociados. Comparar únicamente la tasa anunciada puede ofrecer una visión incompleta. También conviene revisar las condiciones de retiro, los requisitos, el plazo, el monto mínimo y qué sucede si se necesita disponer de los recursos antes del vencimiento.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar las alternativas disponibles, revisar las condiciones de los productos y consultar información oficial antes de tomar decisiones financieras. Estos pasos permiten evaluar una opción con más información.

El Banco de México también forma parte del marco institucional del sistema financiero mexicano y publica información económica y financiera que puede servir como referencia para entender el comportamiento de variables como las tasas de interés y la inflación.

Una alternativa de inversión a tasa fija

En este contexto, Leva Invierte se presenta como un producto de inversión que busca simplificar el proceso mediante educación financiera y alternativas con tasas fijas. De acuerdo con la información proporcionada por la marca, no cobra comisiones y permite elegir opciones con plazos previamente establecidos.

Leva Invierte se presenta como un producto de inversión respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entidades que forman parte del marco de regulación, supervisión y protección del sistema financiero mexicano.

Leva Invierte ofrece educación financiera y opciones de inversión con tasas fijas para simplificar el proceso de inversión. Shutterstock

En el caso de las inversiones realizadas mediante una SOFIPO autorizada, los recursos cuentan con la protección del Fondo de Protección para SOFIPOS dentro del límite establecido por la normativa. Esta cobertura tiene condiciones específicas y no significa que una inversión esté libre de riesgos ni garantiza los rendimientos obtenidos.

Elegir una inversión no consiste necesariamente en encontrar la tasa más alta disponible. Una decisión financiera más completa considera el rendimiento junto con el plazo, la liquidez, los costos, las condiciones del producto y el nivel de riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

Comparar estos elementos permite evitar decisiones basadas únicamente en una cifra y construir una estrategia de inversión más acorde con los objetivos financieros de cada ahorrador.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.