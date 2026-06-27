"Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías representan una de las tecnologías más importantes para la modernización de los sistemas eléctricos en el mundo", CFE.

El Gobierno de México avanza en la modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías a gran escala (BESS), una tecnología considerada fundamental para impulsar la energía renovable, fortalecer la seguridad energética y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “los sistemas de almacenamiento de energía con baterías representan una de las tecnologías más importantes para la modernización de los sistemas eléctricos en el mundo”, ya que permiten almacenar la electricidad generada por fuentes limpias para utilizarla cuando la demanda aumenta o disminuye la producción de energía solar y eólica.

Energía limpia Fuente: Shutterstock Shutterstock

La empresa productiva del Estado destacó que la incorporación de esta infraestructura fortalece la transición hacia una energía limpia, también conocida como energía blanca, al integrar soluciones que reducen la intermitencia de las energías renovables. Además, aseguró que “el uso de sistemas de almacenamiento permite aprovechar mejor la generación renovable, al reducir la intermitencia y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico”.

¿Cómo funcionan los sistemas BESS y cuáles son sus beneficios?

Los sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) almacenan electricidad durante los periodos de mayor generación, principalmente de plantas solares y eólicas, para liberarla cuando la demanda aumenta o cuando las condiciones climáticas reducen la producción de energías renovables.

Uso básico de la energía

De esta forma, ayudan a estabilizar la red eléctrica y facilitan una mayor integración de tecnologías de generación limpia.

Como parte de la estrategia energética nacional, la CFE desarrolla proyectos de almacenamiento que permitirán una operación más eficiente del Sistema Eléctrico Nacional, favoreciendo el crecimiento de la energía solar, la energía eólica, las redes inteligentes y el aprovechamiento de infraestructura eléctrica existente.

Beneficios de la tecnología BESS:

Mayor confiabilidad y estabilidad operativa del SEN.

Integración más eficiente de energías renovables.

Incremento de la flexibilidad operativa de la red eléctrica.

Atención más rápida ante contingencias y variaciones de demanda.

Optimización del uso de líneas de transmisión y subestaciones.

Fortalecimiento de la seguridad energética nacional.

Reducción de costos operativos asociados a servicios complementarios.

Puerto Peñasco se consolida como referente de la transición energética. CFE

Puerto Peñasco se consolida como referente de la transición energética

Uno de los proyectos más representativos es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Puerto Peñasco, Sonora. Actualmente, las Secuencias I y II ya operan con sistemas BESS que aportan 72 MW de capacidad instalada, beneficiando a más de 15 mil personas mediante un suministro eléctrico más estable y eficiente.

La CFE informó que las Secuencias III y IV, actualmente en construcción, incorporarán 174 MW adicionales de almacenamiento, lo que permitirá extender los beneficios de esta infraestructura a casi 56 mil personas más. Con ello se incrementará la capacidad para integrar generación fotovoltaica y fortalecer la resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional.

La incorporación de baterías de almacenamiento forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México para consolidar un sistema eléctrico moderno, resiliente y preparado para responder al crecimiento de la demanda energética durante las próximas décadas.

Además de favorecer la descarbonización, esta tecnología fortalece la transición energética, impulsa el desarrollo de las energías limpias, optimiza el uso de la energía renovable y contribuye a la soberanía energética del país mediante una infraestructura más eficiente y sostenible.