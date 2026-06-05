La Comisión Federal de Electricidad, CFE, confirmó una transformación profunda en la forma en que se producirá la energía que llega a millones de usuarios. El organismo estatal informó que incorporará “más de 2,400 MW de capacidad eólica y más de 4,600 MW de generación fotovoltaica” en los próximos años.

Esta nueva estrategia de la CFE busca que una mayor parte de la electricidad consumida en México provenga de fuentes limpias y renovables. Según la empresa estatal de energía, el objetivo es “consolidar una matriz energética más limpia, confiable y sustentable”, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles para la generación eléctrica.

La CFE impulsa proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica, además de nuevas tecnologías que fortalecen la transición energética del país. CFE

Para los usuarios, el cambio más importante no estará a simple vista, sino detrás de los enchufes y las líneas de transmisión: la CFE impulsa proyectos que combinan energía solar, almacenamiento con baterías e hidrógeno verde para producir electricidad de forma más eficiente y con menos emisiones contaminantes.

CFE apuesta por energía solar y eólica: así cambiará la electricidad que llega a tu casa

El Plan de Expansión de Generación contempla una de las mayores incorporaciones de energías renovables en la historia reciente del país. La meta es sumar más de 7,000 MW provenientes de parques eólicos y fotovoltaicos para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Uno de los proyectos más innovadores es “OASIS BCS Fase I”, desarrollado para el Sistema Aislado Mulegé, en Baja California Sur.

Entonces, la iniciativa combinará paneles solares, baterías de almacenamiento, producción de hidrógeno verde y celdas de combustible para generar electricidad con menor impacto ambiental.

De acuerdo con la CFE, este esquema permitirá sustituir parcialmente el uso de combustóleo y diésel, disminuir emisiones contaminantes y reducir costos de generación eléctrica en una región que históricamente ha dependido de combustibles convencionales.

La CFE impulsa proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica, además de nuevas tecnologías que fortalecen la transición energética del país. CFE

La modernización de presas también impulsa la transición energética en México

Además de la expansión solar y eólica, la CFE avanza en la modernización y repotenciación de centrales hidroeléctricas en varios estados del país. Estas obras aportarán energía limpia adicional al Sistema Interconectado Nacional y mejorarán la eficiencia de instalaciones ya existentes.

La empresa también construye el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II, en Chiapas, que tendrá una capacidad de 240 MW hacia finales de 2028. Sumando modernizaciones, equipamiento y nuevas obras hidroeléctricas, se añadirán 535.6 MW de energía renovable al sistema eléctrico mexicano.

La CFE confirmó los cambios en en las siguientes centrales

De momento, ya son seis las centrales de enérgia que concluyeron su modernización y ahora tiene unidades hidroelécricas

En Michoacán : CH Infiernillo (1 unidad), CH La Villita (4 unidades).

En Guerrero: CH Caracol (1 unidad).

En Hidalgo: CH Zimapán (2 unidades).

En Puebla: CH Portezuelo I (2 unidades), CH Portezuelo II (1 unidad) y CH Mazatepec.

En Chiapas: CH Angostura (2 unidades), CH Malpaso (3 unidades), CH Peñitas (1 unidad).

En Veracruz: CH Minas (3 unidades) y CH Encanto (2 unidades).

Una nueva central hidroeléctica que aportará 240 MW y seá la de mayor capacidad en latinoamérica con tecnolgoía tipop bulbo. CFE

Los proyectos que forman parte de la nueva estrategia energética de la CFE

La transformación energética anunciada por la empresa estatal contempla diversas tecnologías para fortalecer el suministro eléctrico nacional y reducir la dependencia de combustibles fósiles.