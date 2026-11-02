El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena lídera el análisis de los retos que enfrenta la CFE de cara a la generación de energías renovables.

La Cámara de Diputados analiza las oportunidades de inversión en energías limpias y la modernización del sistema eléctrico mexicano, con el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en sus metas para mejorar el suministro y atender la demanda de hogares e industrias, logrando a futuro evitar apagones del servicio.

El tema se abordó en el taller Energías renovables e inversión, en el marco de la estrategia de la CFE, organizado por el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar.

Reunión en Diputados sobre "Energías renovables e inversión en el marco de la Estrategia de la CFE" 2026 -2030. Alfonso Ramírez Cuéllar

De acuerdo con la Revista Legislatura, durante el encuentro se destacó la necesidad de diversificar las fuentes de energía, modernizar la infraestructura eléctrica y fortalecer a la empresa pública para garantizar un suministro confiable y accesible.

Estas prioridades también forman parte del Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la CFE, que establece objetivos ambientales, sociales e institucionales para orientar sus actividades durante los próximos años.

El Plan de Sostenibilidad 2026-2030 también reconoce riesgos de interrupciones eléctricas por fallas de infraestructura y fenómenos climáticos extremos que puede terminar en apagones masivos y cortes de luz. Para mejorar la continuidad del servicio, la CFE plantea modernizar sus operaciones y fija como meta restablecer el 75% de los cortes de suministro en un plazo de hasta 30 días para 2030 .

Plan de la CFE para llevar más suministro a más mexicanos de forma segura y confiable. CFE

Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la CFE: energías renovables y modernización eléctrica

El Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la CFE establece una hoja de ruta alineada con la planeación energética y ambiental del Gobierno federal. Sus objetivos incluyen reducir emisiones y fortalecer la infraestructura eléctrica.

El documento se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y los programas sectoriales de Energía y Medio Ambiente. También incorpora compromisos climáticos internacionales y metas relacionadas con la transición energética.

En materia eléctrica, el plan contempla indicadores para medir la reducción de emisiones, la eficiencia operativa, la cobertura y asequibilidad del servicio, así como la gestión social de los proyectos.

Entre sus prioridades también figura la expansión y modernización del Sistema Eléctrico Nacional, con inversiones y proyectos de generación, transmisión, distribución y almacenamiento para fortalecer la seguridad y confiabilidad del suministro.

Alfonso Ramírez Cuéllar dirigió el taller de Energías Renovables e Inversión en el Marco de la Estrategia de la CFE. Alfonso Ramírez Cuéllar

Entre los principales objetivos en el Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la CFE de destacan:

Descarbonización: reducir el impacto ambiental de las actividades de la CFE.

Energías renovables: impulsar proyectos que aprovechen fuentes como el sol, el viento, el agua y la geotermia.

Eficiencia operativa: mejorar el funcionamiento de la infraestructura eléctrica.

Resiliencia climática: fortalecer las instalaciones ante los efectos del cambio climático.

Acceso a la electricidad: procurar un servicio continuo, seguro, confiable, accesible y asequible.

Transparencia: reforzar la rendición de cuentas y la calidad de la información institucional.

"La CFE debe mantener el servicio público con responsabilidad social, entendiendo la sostenibilidad como condición indispensable para garantizar continuidad y calidad". CFE

Ramírez Cuéllar respalda la inversión en energías limpias: cuándo comparecerá la directora de CFE

A través de sus redes sociales, Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció el trabajo de la directora general de la CFE, Emilia Calleja, y del personal de la institución, además de respaldar un mayor impulso a las energías limpias.

Para mejorar la continuidad del servicio, la CFE plantea modernizar sus operaciones y fija como meta restablecer el 75% de los cortes de suministro en un plazo de hasta 30 días para 2030. CFE

El diputado señaló que el país debe avanzar en el fortalecimiento de la inversión mixta y garantizar el suministro eléctrico tanto para los hogares como para atender las necesidades de la industria.

La discusión también se relaciona con el Plan México, que contempla alcanzar una inversión equivalente al 28% del producto interno bruto (PIB) durante el periodo 2026-2030 y superar los 6 billones de pesos en inversiones públicas y privadas, según lo expuesto en el encuentro.