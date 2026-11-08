Los medidores de la Comisión Federal de Electricidad permiten llevar un registro del consumo energético de cada usuario.

Ante el posible impacto del Frente Frío 4 en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó medidas de prevención y mantiene una vigilancia constante sobre las condiciones meteorológicas y el estado de la infraestructura eléctrica . El objetivo es anticiparse y evitar posibles contingencias y garantizar la continuidad del suministro de energía en las zonas que podrían verse afectadas.

Como parte de este operativo, la empresa realiza patrullajes, monitoreos e inspecciones preventivas en las redes eléctricas , retira objetos que podrían ser un riesgo para las instalaciones y lleva adelante tareas de poda y despeje de vegetación.

La CFE trabaja de forma integral para garantizar la continuidad del servicio eléctrico ante cualquier eventualidad. Shutterstock

También revisa la infraestructura que consideran crítica, monitorea permanentemente las condiciones del servicio y verifica la disponibilidad de materiales y equipos para responder ante cualquier eventualidad.

Despliegue operativo de la CFE para garantizar la luz

Además, la CFE preparó un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos para atender posibles emergencias. Se contempla la participación de:

3,183 electricistas

1,104 vehículos tipo pick-up

533 grúas

53 almacenes móviles

19 vehículos todo terreno

80 plantas de emergencia

94 torres de iluminación

2 vehículos de comunicaciones

87 equipos de comunicación de órbita baja

3 helicópteros, distribuidos en puntos estratégicos

La movilización anticipada del personal y los equipos busca reducir los riesgos derivados de posibles daños en las vías de comunicación, dificultades logísticas y restricciones de acceso a las zonas afectadas, factores que podrían complicar las tareas de restablecimiento del servicio eléctrico.

Por otra parte, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, la CFE trabaja de manera coordinada con:

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Comisión Nacional del Agua

Secretaría de Salud

Gobiernos estatales y municipales

Esta colaboración tiene como finalidad agilizar la respuesta institucional y atender oportunamente las posibles afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

Heladas y lluvias torrenciales por el frente frío 4

El frente frío 4 avanza impulsado por una masa de aire frío y genera cambios en las condiciones meteorológicas, con vientos que pueden alcanzar velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Según las previsiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un frente frío puede tener una duración aproximada de entre cinco y siete días, aunque sus efectos pueden variar dependiendo de su desplazamiento y de las condiciones atmosféricas de cada región.

En este contexto, las bajas temperaturas asociadas a este sistema podrían prolongarse hasta alrededor del 13 de noviembre . Además, durante este mes se prevé la llegada de ocho frentes fríos, por lo que las condiciones invernales continuarán presentes en distintas zonas de México.

Efectos que provocará el frente frío 4

El paso de este sistema frontal podría generar diferentes fenómenos meteorológicos, entre los que se encuentran:

Descenso de las temperaturas y ambiente frío.

Lluvias de distinta intensidad.

Posibles nevadas en zonas de mayor altitud.

Incremento del oleaje en zonas costeras.

Rachas de viento fuertes.

Por su parte, los pronósticos advierten que las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -5 y 0 grados en zonas serranas de ocho entidades:

Baja California.

Chihuahua.

Durango.

Sonora.

Zacatecas.

Estado de México.

Tlaxcala.

Puebla.

Ante este panorama, se recomienda prestar atención a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas donde se esperan temperaturas bajo cero, lluvias intensas y fuertes rachas de viento.