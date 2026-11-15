Comprar por internet ya no implica necesariamente sacar una tarjeta y escribir sus datos. Dependiendo del comercio, un consumidor puede encontrar tarjetas de crédito o débito, transferencias electrónicas y billeteras digitales, entre otras alternativas. La elección cambia la manera de completar la operación y también puede depender de las opciones que el vendedor haya habilitado.

En México, las transferencias electrónicas cuentan con una infraestructura específica. El Banco de México explica que una transferencia procesada a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) permite enviar dinero desde la cuenta de una persona o empresa hacia otra cuenta de una institución financiera diferente. Para hacerlo pueden utilizarse datos como la CLABE o el número de una tarjeta, entre otras opciones admitidas.

Para los comercios, esta diversidad supone decidir qué alternativas poner a disposición de sus clientes. PayPal cuenta con soluciones para aceptar pagos con PayPal y tarjetas de crédito y débito, además de herramientas como Meses Sin Intereses y Pagos Diferidos. Su propuesta busca que los negocios puedan incorporar distintas alternativas de acuerdo con sus necesidades y las de sus compradores.

Los datos que la compañía compartió para esta campaña muestran hasta qué punto se diversificaron los métodos disponibles. El estudio Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea señala que 81% de los vendedores encuestados acepta carteras digitales, 71% tarjetas de débito, 63% tarjetas de crédito, 54% transferencias electrónicas y 52% SPEI.

Foto: PayPal Foto: PayPal

Qué cambia entre pagar con tarjeta, transferencia o billetera digital

En una transferencia mediante SPEI, el dinero se envía electrónicamente entre cuentas. Una particularidad del sistema es que la operación puede contar con un Comprobante Electrónico de Pago (CEP), documento digital que acredita que el monto de una transferencia fue depositado en la cuenta receptora y que puede consultarse mediante las herramientas de Banco de México.

Las tarjetas, en cambio, constituyen otro mecanismo de pago que los comercios pueden integrar directamente a su experiencia de compra. En su material de producto, PayPal explica que su solución de Pagos Estándar (BCDC) permite aceptar PayPal y tarjetas de crédito y débito, nacionales e internacionales. La compañía también cuenta con Pagos Avanzados (ACDC), que permite aceptar tarjetas directamente dentro del proceso de compra sin redirigir al cliente.

Las billeteras digitales representan otra alternativa. En el estudio compartido por PayPal, entre los vendedores que aceptan este método, 57% considera que permite pagar en segundos, 53% valora que elimina la necesidad de utilizar efectivo o tarjetas físicas y 42% destaca la posibilidad de asociar diversas formas de pago.

Por qué los comercios amplían sus opciones de pago

La elección no afecta solamente al consumidor. Del lado de quien vende, aceptar diferentes medios supone ampliar las alternativas que estarán disponibles cuando el cliente llegue al momento de pagar.

El mismo Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea indica que 46% de los vendedores encuestados planea ofrecer más opciones de pago para impulsar sus ventas online. Entre las empresas encuestadas, 74% ya ofrece PayPal como método de pago y, entre quienes lo integraron, 55% señala la facilidad de uso entre sus principales razones y 46% afirma que simplifica sus operaciones.

La elección final puede variar de una persona a otra y de acuerdo con las alternativas habilitadas por cada tienda. Por eso, tarjeta, transferencia y billetera digital no tienen que entenderse necesariamente como opciones que compiten para reemplazarse entre sí. Para el consumidor representan distintas maneras de completar una compra y, para el comercio, forman parte de las decisiones que debe tomar al diseñar cómo quiere cobrar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.