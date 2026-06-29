La modernización del servicio eléctrico en México avanza con la incorporación de nuevos medidores de luz. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrollará un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías que reducirán los cortes en el suministro y fortalecerán la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Uno de los proyectos más representativos se desarrolla en la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Sonora. En este complejo ya operan las dos primeras etapas de generación y almacenamiento, que aportan 72 megawatts mediante tecnología BESS (Battery Energy Storage Systems). Con ello, la red eléctrica gana mayor flexibilidad y confiabilidad.

Confirmado | Visitarán casa por casa para cambiar medidores de luz: será obligatorio abrir para continuar con el servicio eléctrico (foto: archivo).

Estas soluciones también facilitan una mayor integración de fuentes renovables, como la energía solar, dentro de la red eléctrica del país.

¿Cómo funcionan la tecnología BESS?

Los sistemas BESS almacenan electricidad cuando existe una alta disponibilidad de energía y liberándola cuando la demanda aumenta o cuando disminuye la producción de fuentes renovables. Al formar parte de la misma cadena eléctrica, los nuevos medidores de luz de la CFE ofrecerán un servicio más estable y eficiente.

Estos sistemas funcionan como una reserva estratégica que permite equilibrar en tiempo real la oferta y la demanda de electricidad, reduciendo los efectos de la intermitencia y garantizando un suministro más estable.

En la práctica, esta tecnología permite aprovechar de forma más eficiente la energía generada por parques solares y eólicos, incluso cuando las condiciones climáticas no son las más favorables. También ayuda a que la red responda con mayor rapidez ante variaciones en el consumo o situaciones imprevistas que puedan afectar el servicio.

¿Cuáles son los beneficios de los nuevos medidores de CFE?

Entre las principales ventajas de los sistemas de almacenamiento energético destacan:

Mayor estabilidad operativa Integración más eficiente de energías renovables Respuesta más rápida ante contingencias Optimización del uso de líneas de transmisión y subestaciones Fortalecimiento de la seguridad energética nacional

Asimismo, contribuyen a reducir costos operativos y a mejorar la calidad del suministro en regiones alejadas o con infraestructura limitada.

Cambio en la infraestructura eléctrica de México

La implementación de esta tecnología forma parte de la estrategia energética impulsada por el Gobierno de México para preparar al sistema eléctrico ante las necesidades de crecimiento económico y social de las próximas décadas.

Tanto la administración federal como la CFE consideran que estos proyectos representan un paso importante hacia una red eléctrica más moderna, resiliente y sostenible.