La Comisión Federal de Electricidad apuesta por incrementar también las energías renovables.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alista un despliegue masivo de nueva capacidad de generación, infraestructura de transmisión y programas de conectividad con el que busca consolidar el control estatal del sistema eléctrico nacional hacia el final de la década.

Durante la presentación del balance operativo ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la Directora General de la empresa pública, Emilia Esther Calleja Alor, detalló la hoja de ruta que combina la entrada en operación de centrales de ciclo combinado, la modernización de hidroeléctricas históricas y un paquete de proyectos renovables que supera los 10,000 megawatts (MW).

Ciclo combinado y refuerzo regional

En el balance 2025-2026, la CFE reportó la puesta en marcha de seis nuevas centrales de ciclo combinado que aportan en conjunto 3,203 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Las obras se concentraron en polos de alta demanda industrial y comercial:

El Bajío: Las centrales Salamanca 1 (Guanajuato), Villa de Reyes (San Luis Potosí) y Josefa Ortiz Téllez Girón (Querétaro) incorporaron 1,627 MW para respaldar el dinamismo manufacturero de la región.

Manzanillo 3 (Colima): Suma 3,346 MW en un nodo clave para la logística portuaria del Pacífico.

Elvia Carrillo Puerto (Yucatán): Aporta 499 MW orientados al crecimiento comercial y turístico de la península.

González Ortega (Baja California): Incorpora 641 MW a la red fronteriza.

Rumbo a 2030, la eléctrica estatal contempla la integración de otras nueve centrales de gas natural que sumarán más de 9,300 MW adicionales, comentó la directora de la CFE.

Apuesta renovable y megaproyecto solar

En el segmento limpio, la CFE contempla una cartera de 58 proyectos de generación renovable —bajo esquemas propios y de desarrollo mixto— con los que proyecta integrar más de 10,400 MW. Como primer paso, la empresa ya adjudicó una convocatoria inicial de 38 proyectos solares y eólicos distribuidos en 16 entidades del país.

En paralelo, la compañía avanza en el complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, Sonora. Tras concluir sus dos primeras etapas, la CFE desarrolla las secuencias 3 y 4, proyectadas para entrar en operación en 2027 y 2028, respectivamente.

Al finalizar, el parque alcanzará 1,000 MW de capacidad instalada y se situará entre las cinco centrales solares más grandes del mundo, además de incluir obras de transmisión para interconectar de forma definitiva el sistema de Baja California con la red nacional.

Hidroeléctricas: Chicoasén II y repotenciación de embalses

Para optimizar la infraestructura hidráulica existente, la CFE concluyó entre 2025 y 2026 la rehabilitación de ocho plantas en Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Puebla, rescatando 53 MW adicionales mediante la sustitución de turbinas y generadores.

En Chiapas, el proyecto hidroeléctrico Chicoasén II marca un hito técnico al implementar por primera vez en México tecnología de turbinas tipo Bulbo. La central operará con tres unidades de 80 MW para una capacidad total de 240 MW y una generación anual estimada en 591 gigawatts-hora (GWh).

La obra reaprovechará el caudal de la central Manuel Moreno Torres (Chicoasén) sobre la cuenca del río Grijalva, dijo la directora de la CFE.

Asociado a esta obra, la CFE ejecuta un plan social entre 2024 y 2028 con una inversión de 717 millones de pesos para 50 obras comunitarias en 15 localidades aledañas, que incluyen 78 kilómetros de líneas eléctricas, caminos de concreto, infraestructura escolar y la reforestación de 800 hectáreas en el Cañón del Sumidero y la Selva El Ocote.