La última semana de febrero ha dado comienzo con los últimos depósitos de una de las asistencias económicas más populares de la República Mexicana: la Beca Rita Cetina. Los alumnos del territorio azteca que se encuentren inscritos para cobrar este apoyo financiero y aún no hayan recibido la transferencia, podrán checar el calendario de pagos y verificar cuál es la fecha asignada para ver acreditado su dinero. Los depósitos que el Gobierno de México se encuentra llevando a cabo durante el transcurso de la última semana de febrero, se encuentran destinados a todos los niños, niñas y adolescentes que se hayan registrado para formar parte de la Beca Rita Cetina. Este Programa del Bienestar que otorga la Administración de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables, tiene por objetivo evitar la deserción escolar. Por esta razón, se asiste económicamente con un apoyo financiero bimestral a quienes reúnan las condiciones establecidas: La Secretaría del Bienestar estipula distintos montos de dinero para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, que varían en función del año que estén cursando. En secundaria se entregan 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En primaria, el apoyo anual es de 2,500 pesos por estudiante, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. En función del calendario de pagos difundido para el bimestre enero-febrero, quienes cobrarán la última semana del mes serán quienes se apelliden con las siguientes letras: